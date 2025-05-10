Інтерфакс-Україна
Політика
17:22 10.05.2025

Кличко провів зустріч з представниками дипкорпусу в Україні

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Мер Києва Віталій Кличко з нагоди Дня Європи традиційно зустрівся з 25 послами та дипломатами іноземних держав. Подякував за допомогу і закликав посилити підтримку України у критичний момент війни. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Вдячний партнерам за підтримку та допомогу, яку вони продовжують надавати в цей драматичний для України час. І ця допомога має бути посилена, бо у війні настав критичний момент. Конкретні дії, посилення санкцій проти росії, все необхідне Україні для захисту –  спільно ми маємо зупинити Путіна! Бо війна в Україні стосується і кожного європейця. Зусилля лідерів мають бути посилені задля допомоги в досягненні миру в Європі. Миру, який не порушуватиме національних інтересів нашої держави", - заявив Віталій Кличко.

Він підкреслив незворотність європейського шляху України і  важливість збереження демократичних надбань.

"Україна, яка бореться за своє європейське майбутнє, не повинна втратити демократичних здобутків. Має дотримуватися принципів демократичної держави. Поваги до прав і свобод громадян, розвивати місцеве самоврядування. Українці показали світові свою силу та стійкість. І ми платимо високу ціну за прагнення бути частиною ЄС. Тому наш шлях – незворотній! Україна - це Європа!" - наголосив Віталій Кличко.

 

Теги: #посли #день_європи #кличко

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