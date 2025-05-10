Інтерфакс-Україна
Політика
16:56 10.05.2025

Відмови РФ від припинення вогню розглядатимуться як оманливий маневр - Макрон

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Відмови РФ від припинення вогню розглядатимуться як оманливий маневр - Макрон
Фото: Фото АР

 Відмови російської сторони від пропозиції 30-денного припинення вогню розглядатимуться як оманливий маневр, заявив президент Франції Емманюель Макрон.

"Все, що буде відмовками, щоб не переходити в режим припинення вогню - це буде просто розглядатися як оманливий маневр", - сказав Макрон на спільній пресконференції з лідерами країн Коаліції охочих у Києві в суботу.

Він відзначив, що пропозицію РФ припинити вогонь у суботу запропонували 25 членів Коаліції охочих: п'ятеро офлайн і 20 онлайн. "Всі одностайно сказали і також потім прозвітували президенту Трампу, що припинення вогню повинні бути безумовним", - підкреслив президент Франції.

Теги: #макрон #припинення_вогню #рф

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