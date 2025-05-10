Інтерфакс-Україна
Політика
16:42 10.05.2025

Висунення Путіним вимог до припинення вогню буде розцінюватись як відмова – Стармер

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Висунення Путіним вимог до припинення вогню буде розцінюватись як відмова – Стармер
Фото: https://www.facebook.com/KeirStarmerLabour/

Висунення зустрічних вимог російською стороною до пропозиції 30-денного припинення вогню буде розцінюватись як відмова від пропозиції, і багато країн вже готові до посилення санкцій проти РФ в такому разі, заявив прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Кір Стармер.

"Ситуація, яка у нас є зараз - це абсолютна єдність серед багатьох країн по всьому світу, включно зі Сполученими Штатами, що повинно настати це тридцятиденне безумовне припинення вогню. Це найбільша єдність, яка у нас взагалі будь-колись була. Усі ці країни об'єдналися в тому, що чітко, безумовно повинне бути припинення вогню на 30 днів. Чітко - це означає те, що воно повинно бути безумовно. Тому що відповідь Путіна на заклик до припинення вогню може бути таким, що я піду на припинення вогню, але повинні бути певні умови, і це означатиме відмову", - сказав Стармер на спільній пресконференції лідерів Коаліції охочих у Києві у суботу.

За його словами, "якщо таке станеться, ми об'єднані у нашій відповіді в тому, що стосується санкцій, на додачу до тих санкцій, які вже були ухвалені".

"Тому що ми під час зустрічі погодилися, що не може бути послаблення санкцій, які вже були накладені. І це може бути тільки в кінці процесу, а не на початку", - сказав Стармер.

Він також назвав РФ "єдиною країною, яка є перешкодою до миру" і відзначив, що президент України Володимир Зеленський "чітко два місяці тому показав, що він готовий до тридцятиденного припинення вогню".

"Сполучені Штати, Європа, Канада, Нова Зеландія, країни по всьому світу, всі говорять єдиним голосом про цей поворотний час. І є багато роботи, яку ми можемо зробити з цими санкціями. Тому, як я кажу, повинно бути чітко зрозуміло, що Росія почала цю війну, незаконний конфлікт. Росія тепер повинна вийти і прийняти це безумовне 30-денне припинення вогню", - сказав голова британського уряду.

Він також заявив, що цінності, "за які ми боролися в Другій світовій війні - цінності свободи, демократії і суверенітету - це ті самі цінності за які и боремося зараз". "І саме перед нами стоїть задача переконатися в тому, що ми забезпечимо це для України, і не тільки для України, а і для всіх наших країн в Європі", - резюмував Стармер.

Теги: #припинення_вогню #стармер

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