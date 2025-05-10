Мирна угода повинна гарантувати безпеку суверенітету України, історія спостерігає за нами – Макрон

Фото: https://www.facebook.com/EmmanuelMacron

Країни Європи посилять тиск на РФ, якщо та надалі зволікатиме з припиненням вогню, заявив президент Франції Емманюель Макрон, який прибув у суботу до Києва.

"Справедливий і тривалий мир починається з повного і безумовного припинення вогню. Це пропозиція, яку ми висунули разом зі Сполученими Штатами. Україна прийняла її 11 березня. Росія, з іншого боку, зволікає, виставляє умови, тягне час і продовжує свою загарбницьку війну. Якщо Москва продовжуватиме блокування, ми посилимо тиск, як європейці і в тісній координації зі Сполученими Штатами. Ми вітаємо заклик президента Трампа зробити цей крок", - написав Макрон в соцмережі Х по прибутті.

Він відзначив, що мирна угода, над якою ведеться робота, повинна гарантувати безпеку українського суверенітету.

"Суверенітет. Мирна угода, яка буде побудована, повинна гарантувати його безпеку. Це те, над чим ми працювали на зустрічах у Парижі, Лондоні та сьогодні в Києві. Ми рухаємося вперед разом… Вільна, сильна, процвітаюча та європейська Україна - це наш горизонт. Історія спостерігає за нами", - додав президент Франції.

Макрон відзначив, що українці понад три роки чинять опір російській агресії "із гідною захоплення мужністю" і що на кону безпека усієї Європи.

"Перед обличчям російської агресії наша відповідь має бути колективною. Ми здійснюємо цю поїздку разом з Німеччиною, Польщею та Великою Британією… У нашій єдності - наша сила. У цьому також полягає сенс цієї поїздки: ми всі хочемо миру", - сказав він.

"Україна бореться за свій народ, але також і за європейський ідеал, в який ми віримо", - додав Макрон.

Як повідомлялося, до Києва разом з Макром прибули прем'єр-міністри Великої Британії Кір Стармер та Польщі Дональд Туск, а також новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. На столичному вокзалі лідерів зустрічали глава Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Очікується, що на зустрічі "коаліції рішучих" лідери обговорять стале припинення вогню в Україні. Сибіга очікує "важливі рішення та подальше цементування європейської солідарності на підтримку України".