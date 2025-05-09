Інтерфакс-Україна
Політика
16:42 09.05.2025

Заява Росії та Китаю про "усунення корінних причин війни" свідчить про готовність КНР легітимізувати військову агресію під виглядом "безпекових інтересів" - Фріз

2 хв читати
Заява Росії та Китаю про "усунення корінних причин війни" свідчить про готовність КНР легітимізувати військову агресію під виглядом "безпекових інтересів" - Фріз

Заява Росії та Китаю про "усунення корінних причин війни" свідчить про готовність КНР легітимізувати військову агресію під виглядом "безпекових інтересів", вважає член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Спільна заява Росії та Китаю про "усунення корінних причин війни" — це не дипломатичний жест, а відображення дедалі тіснішого союзу двох авторитарних режимів, що прагнуть перегляду світового порядку. Цей документ демонструє не лише згоду Китаю з російською риторикою, а й готовність легітимізувати військову агресію під виглядом "безпекових інтересів". Насправді ж таке "усунення коренів конфлікту" означає обмеження суверенітету України, зневагу до міжнародного права й право сили замість сили права", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

За словами народного депутата, Росія й без того вже перебуває у стані напіввасальної залежності від Китаю — постачаючи ресурси за заниженими цінами, відкриваючи свій ринок для китайських товарів, підпорядковуючи свої технологічні й фінансові можливості зовнішнім інтересам. На думку Фріз, за цією схемою стоїть не дружба чи партнерство, а довгостроковий проєкт з перетворення кризи в Європі на трамплін для розширення власного глобального впливу.

"Наша відповідь має бути системною, аргументованою і жорсткою. Не лише Україна, а й весь цивілізований світ має розглядати такі заяви як сигнал до консолідації зусиль. Міжнародна спільнота має усвідомити: поки демократії вагаються, автократії будують альянси. І саме Україна сьогодні стоїть на передовій цієї боротьби — не лише за свою свободу, а за принципи, на яких тримається весь західний світ", - підкреслила Фріз.

Теги: #європейська_солідарність #китай #фріз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:39 09.05.2025
Сі Цзіньпін у Москві: Китай співпрацює з Росією, щоб спільно просувати рівноправний і впорядкований багатополярний світ і всеосяжну, загальнокорисну економічну глобалізацію

Сі Цзіньпін у Москві: Китай співпрацює з Росією, щоб спільно просувати рівноправний і впорядкований багатополярний світ і всеосяжну, загальнокорисну економічну глобалізацію

14:39 09.05.2025
Китай допомагає РФ вчиняти злочин агресії проти України - Мережко

Китай допомагає РФ вчиняти злочин агресії проти України - Мережко

20:38 08.05.2025
Порошенко: Ратифікація угоди – спроба виходу з кризи у відносинах між Україною та США

Порошенко: Ратифікація угоди – спроба виходу з кризи у відносинах між Україною та США

18:10 07.05.2025
Фракція "Європейська солідарність" обговорила угоду щодо створення інвестиційного фонду Україна-США з дипломатами та експертами

Фракція "Європейська солідарність" обговорила угоду щодо створення інвестиційного фонду Україна-США з дипломатами та експертами

13:52 07.05.2025
Павлоградський хімзавод, який поставляв у військо неякісні міни, отримав держзамовлення на 60 млрд грн – нардеп Сюмар

Павлоградський хімзавод, який поставляв у військо неякісні міни, отримав держзамовлення на 60 млрд грн – нардеп Сюмар

16:44 05.05.2025
Петиція про запровадження санкцій проти Порошенка на президентському сайті не зібрала потрібних для розгляду голосів

Петиція про запровадження санкцій проти Порошенка на президентському сайті не зібрала потрібних для розгляду голосів

14:29 05.05.2025
"Єропейська солідарність" наполягає на зустрічі з міністрами - учасниками переговорів зі США щодо угоди про корисні копалини - Геращенко

"Єропейська солідарність" наполягає на зустрічі з міністрами - учасниками переговорів зі США щодо угоди про корисні копалини - Геращенко

05:50 02.05.2025
Китай заявив, що оцінює можливість переговорів зі США після тижнів патової ситуації - ЗМІ

Китай заявив, що оцінює можливість переговорів зі США після тижнів патової ситуації - ЗМІ

13:12 01.05.2025
Угода про копалини не дає Україні гарантій безпеки - нардеп

Угода про копалини не дає Україні гарантій безпеки - нардеп

19:21 30.04.2025
Китай оприлюднив переліки постачальників ячменю, кукурудзи та сої з України

Китай оприлюднив переліки постачальників ячменю, кукурудзи та сої з України

ВАЖЛИВЕ

Франція планує обслуговувати передані ЗСУ гармати Caesar за рахунок доходів від заморожених активів РФ – Барро

Зеленський: останнім часом у нас дуже активна і продуктивна комунікація з США щодо припинення вогню

Єрмак: Найбільший внесок у перемогу над нацизмом зробили українці, США, Велика Британія та інші союзники

США намагаються зосередитися на тому, як би виглядало довгострокове врегулювання війни і вважають, що РФ вимагає зараз занадто багато - Венс

Зеленський: В Угорщині 70% людей за вступ України в ЄС, не треба нас втягувати у свої вибори

ОСТАННЄ

Франція планує обслуговувати передані ЗСУ гармати Caesar за рахунок доходів від заморожених активів РФ – Барро

Зеленський: останнім часом у нас дуже активна і продуктивна комунікація з США щодо припинення вогню

Арсеній Яценюк: росіяни повинні нести відповідальність за все, що робить Путін

Канцлер Німеччини Мерц: Україна може стати членом ЄС до членства в НАТО

Канцлер ФРН Мерц заявив, що США не вдасться проводити торговельні переговори з державами ЄС окремо

США почали менше довіряти росіянам після зустрічі Зеленського і Трампа у Римі – глава МЗС Люксембургу

КНР може змусити Путіна сісти за стіл переговорів – Сікорський

Глави МЗС 7 країн, які постраждали від Мюнхенської змови, пакту Молотова-Ріббентропа та Ялтинської системи, застерегли від умиротворення агресора

Єрмак: Найбільший внесок у перемогу над нацизмом зробили українці, США, Велика Британія та інші союзники

США намагаються зосередитися на тому, як би виглядало довгострокове врегулювання війни і вважають, що РФ вимагає зараз занадто багато - Венс

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА