Заява Росії та Китаю про "усунення корінних причин війни" свідчить про готовність КНР легітимізувати військову агресію під виглядом "безпекових інтересів" - Фріз

Заява Росії та Китаю про "усунення корінних причин війни" свідчить про готовність КНР легітимізувати військову агресію під виглядом "безпекових інтересів", вважає член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Спільна заява Росії та Китаю про "усунення корінних причин війни" — це не дипломатичний жест, а відображення дедалі тіснішого союзу двох авторитарних режимів, що прагнуть перегляду світового порядку. Цей документ демонструє не лише згоду Китаю з російською риторикою, а й готовність легітимізувати військову агресію під виглядом "безпекових інтересів". Насправді ж таке "усунення коренів конфлікту" означає обмеження суверенітету України, зневагу до міжнародного права й право сили замість сили права", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

За словами народного депутата, Росія й без того вже перебуває у стані напіввасальної залежності від Китаю — постачаючи ресурси за заниженими цінами, відкриваючи свій ринок для китайських товарів, підпорядковуючи свої технологічні й фінансові можливості зовнішнім інтересам. На думку Фріз, за цією схемою стоїть не дружба чи партнерство, а довгостроковий проєкт з перетворення кризи в Європі на трамплін для розширення власного глобального впливу.

"Наша відповідь має бути системною, аргументованою і жорсткою. Не лише Україна, а й весь цивілізований світ має розглядати такі заяви як сигнал до консолідації зусиль. Міжнародна спільнота має усвідомити: поки демократії вагаються, автократії будують альянси. І саме Україна сьогодні стоїть на передовій цієї боротьби — не лише за свою свободу, а за принципи, на яких тримається весь західний світ", - підкреслила Фріз.