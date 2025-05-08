Порошенко: Ратифікація угоди – спроба виходу з кризи у відносинах між Україною та США

Фото: https://eurosolidarity.org/

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в четвер під час виступу на Київському безпековому форумі в ефірі Прямого каналу заявив, що ратифікація Угоди про створення інвестиційного фонду між Україною та США є спробою вивести двосторонні відносини з глибокої кризи.

За його словами, підписання угоди має не економічний, а символічний характер і є кроком у напрямку нормалізації відносин після подій 28 лютого, які призвели до політичної напруженості.

Порошенко також нагадав, що раніше президент Зеленський категорично заперечував можливість підписання угоди про корисні копалини без гарантій безпеки. Він зазначив, що конфлікт під час зустрічі з експрезидентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні та подальша антиамериканська риторика української влади завдали значної шкоди обороноздатності країни.

Політик підкреслив, що криза у взаєминах з США спричинила припинення надання розвідданих, фінансової та військової допомоги, зокрема поставок ракет Patriot та артилерійських боєприпасів. На його думку, це негативно позначилося на обороноздатності України та поставило перед владою питання виходу з ситуації.

Лідер "Євросолідарності" наголосив, що українці мають право знати, чи допоможе нова угода відповісти на ключове питання: коли завершиться війна та чи сприятиме вона встановленню постійного миру. Він підкреслив, що документ не містить положень щодо припинення бойових дій, а зосереджується на економічних аспектах співпраці.

Він також звернув увагу на те, що партія "Європейська солідарність" наполягала на включенні до угоди згадки про Кримську декларацію та територіальну цілісність України. Крім того, пропонувалося зафіксувати безпекову угоду між Україною та США, підписану президентами Зеленським і Байденом, проте відповідні ініціативи не були підтримані парламентом.

На думку Порошенка, важливим досягненням стало те, що в остаточній редакції угоди вдалося закріпити підтримку територіальної цілісності України, хоча первинний варіант документа містив лише положення про суверенітет без відповідних уточнень.