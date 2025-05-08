Інтерфакс-Україна
Політика
20:38 08.05.2025

Порошенко: Ратифікація угоди – спроба виходу з кризи у відносинах між Україною та США

2 хв читати
Порошенко: Ратифікація угоди – спроба виходу з кризи у відносинах між Україною та США
Фото: https://eurosolidarity.org/

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в четвер  під час виступу на Київському безпековому форумі в ефірі Прямого каналу заявив, що ратифікація Угоди про створення інвестиційного фонду між Україною та США є спробою вивести двосторонні відносини з глибокої кризи.

За його словами, підписання угоди має не економічний, а символічний характер і є кроком у напрямку нормалізації відносин після подій 28 лютого, які призвели до політичної напруженості.

Порошенко також нагадав, що раніше президент Зеленський категорично заперечував можливість підписання угоди про корисні копалини без гарантій безпеки. Він зазначив, що конфлікт під час зустрічі з експрезидентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні та подальша антиамериканська риторика української влади завдали значної шкоди обороноздатності країни.

Політик підкреслив, що криза у взаєминах з США спричинила припинення надання розвідданих, фінансової та військової допомоги, зокрема поставок ракет Patriot та артилерійських боєприпасів. На його думку, це негативно позначилося на обороноздатності України та поставило перед владою питання виходу з ситуації.

Лідер "Євросолідарності" наголосив, що українці мають право знати, чи допоможе нова угода відповісти на ключове питання: коли завершиться війна та чи сприятиме вона встановленню постійного миру. Він підкреслив, що документ не містить положень щодо припинення бойових дій, а зосереджується на економічних аспектах співпраці.

Він також звернув увагу на те, що партія "Європейська солідарність" наполягала на включенні до угоди згадки про Кримську декларацію та територіальну цілісність України. Крім того, пропонувалося зафіксувати безпекову угоду між Україною та США, підписану президентами Зеленським і Байденом, проте відповідні ініціативи не були підтримані парламентом.

На думку Порошенка, важливим досягненням стало те, що в остаточній редакції угоди вдалося закріпити підтримку територіальної цілісності України, хоча первинний варіант документа містив лише положення про суверенітет без відповідних уточнень.

 

 

Теги: #порошенко #угода #сша #європейська_солідарність #ратифікація #ksf #ksf2025

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:06 08.05.2025
Трамп про обрання Папою Лева XIV: це велика честь для нашої країни

Трамп про обрання Папою Лева XIV: це велика честь для нашої країни

20:41 08.05.2025
Трамп не виключає можливості залучення КНР до врегулювання війни в України

Трамп не виключає можливості залучення КНР до врегулювання війни в України

19:33 08.05.2025
Стефанішина про вступ до ЄС: Несправедливо чути з Брюсселю "ви ж і так сильні, треба допомогти іншим".

Стефанішина про вступ до ЄС: Несправедливо чути з Брюсселю "ви ж і так сильні, треба допомогти іншим".

19:26 08.05.2025
Угода з США стане сильною основою для економічної і безпекової взаємодії – Зеленський

Угода з США стане сильною основою для економічної і безпекової взаємодії – Зеленський

19:12 08.05.2025
Стефанішина: Рішення щодо незворотності шляху України до НАТО ухвалено союзниками, питання зараз - коли ми повернемося до дискусії

Стефанішина: Рішення щодо незворотності шляху України до НАТО ухвалено союзниками, питання зараз - коли ми повернемося до дискусії

19:09 08.05.2025
Трамп проілюстрував допис про День перемоги у Європі фото пам'ятника "Підняття прапора на Іодзімі"

Трамп проілюстрував допис про День перемоги у Європі фото пам'ятника "Підняття прапора на Іодзімі"

18:28 08.05.2025
Історик Снайдер: І Другу світову війну, і нинішнє вторгнення Росії в Україну оточує ідеологічна брехня Кремля

Історик Снайдер: І Другу світову війну, і нинішнє вторгнення Росії в Україну оточує ідеологічна брехня Кремля

18:02 08.05.2025
Трамп повідомив про укладання першої торговельної угоди з Великою Британією

Трамп повідомив про укладання першої торговельної угоди з Великою Британією

17:48 08.05.2025
Книгу письменниці Амеліної, яка загинула внаслідок російського ракетного удару, презентували у Києві

Книгу письменниці Амеліної, яка загинула внаслідок російського ракетного удару, презентували у Києві

17:44 08.05.2025
Угода про інвестфонд відбудови зобов’язує Україну забезпечити захист активів та інвестицій незалежно від змін законодавства – юрист

Угода про інвестфонд відбудови зобов’язує Україну забезпечити захист активів та інвестицій незалежно від змін законодавства – юрист

ВАЖЛИВЕ

Єрмак: Найбільший внесок у перемогу над нацизмом зробили українці, США, Велика Британія та інші союзники

США намагаються зосередитися на тому, як би виглядало довгострокове врегулювання війни і вважають, що РФ вимагає зараз занадто багато - Венс

Зеленський: В Угорщині 70% людей за вступ України в ЄС, не треба нас втягувати у свої вибори

Сибіга допустив мирні переговори у будь-якому форматі після реального і тривалого припинення вогню

Трамп про мирну угоду: побачимо, що станеться протягом тижня, ми на завершальному етапі

ОСТАННЄ

КНР може змусити Путіна сісти за стіл переговорів – Сікорський

Глави МЗС 7 країн, які постраждали від Мюнхенської змови, пакту Молотова-Ріббентропа та Ялтинської системи, застерегли від умиротворення агресора

Єрмак: Найбільший внесок у перемогу над нацизмом зробили українці, США, Велика Британія та інші союзники

Фракція "Європейська солідарність" обговорила угоду щодо створення інвестиційного фонду Україна-США з дипломатами та експертами

США намагаються зосередитися на тому, як би виглядало довгострокове врегулювання війни і вважають, що РФ вимагає зараз занадто багато - Венс

Профільний комітет, можливо, уточнить текст законопроєкту про ратифікацію угоди між Україною та США про копалини

Порошенко наполягає на важливості угоди про копалини з США і вимагає ознайомлення з її змістовною частиною

Климпуш-Цинцадзе: розраховуємо на новий уряд Німеччини щодо збільшення підтримки України, зокрема у військовій сфері

Орбан знову висловився проти членства України в Євросоюзі

Мерц зазнав поразки в першому турі виборів канцлера

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА