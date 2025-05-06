Климпуш-Цинцадзе: розраховуємо на новий уряд Німеччини щодо збільшення підтримки України, зокрема у військовій сфері

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Голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність") розраховує, що новий уряд Німеччини на чолі з Фрідріхом Мерцем візьме на себе лідерство у Європейському Союзі та збільшить підтримку Україні, зокрема у військовій сфері.

"Безумовно, очікування надзвичайно високі. Відповідальність нового уряду є надзвичайно важливою і з точки зору розвитку самої Німеччини та об'єднання суспільства навколо цінностей, протидії російським впливам, російській підтримці праворадикальних та ліворадикальних політичних сил і рухів... А ми, українці, розраховуємо на те, що новий уряд буде ще більш готовим надавати пряму, безпосередньо збільшену підтримку Україні, в тому числі й насамперед у військовій сфері, візьме на себе ціннісне лідерство в ЄС для того, щоб максимально об'єднати країни-члени Європейського Союзу у подальших конкретних кроках для вибудови нової системи обороноздатності, безпеки в Європі, частиною якої є Україна", - сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Вона підкреслила, що відповідальність нового уряду Німеччини охоплює не лише економічні та соціальні аспекти, а й надзвичайно високі вимоги до нього у питаннях безпеки. За словами політика, йдеться про необхідність зміцнення обороноздатності як самої Німеччини, так і її ролі як частини Північноатлантичного альянсу та загальноєвропейського безпекового простору.

"Обрання Фрідріха Мерца канцлером Німеччини безумовно є надзвичайно важливою новиною як для самої Німеччини, так і для Європейського Союзу, для ширшого демократичного світу і, безумовно, для України… Те, що це обрання відбулося з другої спроби вперше в історії Німеччини після проведення успішних коаліційних перемовин стало такою ложкою дьогтю в бочці меду очікувань і високих сподівань, які покладаються на новий уряд, який має бути зараз сформований новим канцлером", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

За словами народного депутата, її колеги з Німеччини по-різному описують причини, чому при першому голосуванні Мерц набрав 310 з потрібних 316 голосів і лише в другому його підтримали 325 членів коаліції. На думку Климпуш-Цинцадзе, це може бути пов'язане як з певними втратами у самій новоствореній коаліції, так і з суто особистою недостатньою відповідальністю тих чи інших політиків при голосуванні.