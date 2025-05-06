Інтерфакс-Україна
Політика
10:41 06.05.2025

Результати 1-го туру президентських виборів у Румунії свідчать про роботу РФ з просування на Заході своїх наративів - Климпуш-Цинцадзе

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Результати 1-го туру президентських виборів у Румунії свідчать про роботу РФ з просування на Заході своїх наративів - Климпуш-Цинцадзе
Фото: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Результати першого туру президентських виборів у Румунії свідчать про роботу Росії з західними політиками для просування своїх наративів, вважає голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Те, що ми бачимо у Румунії, чітко говорить про те, що Москва продовжує працювати з західними політиками в різних країнах, продовжує просувати свої наративи, продовжує активно пробувати підривати європейський спосіб життя, який ненависний росіянам, і єдність Європи у її намаганні вибудувати міцнішу, впевненішу, сильнішу Європу і, очевидно, Європу, яка на сьогодні допомагає Україні. Вони хочуть цього позбавитися. Тому це дуже небезпечний тренд", - сказала Климпуш-Цинцадзе в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

На думку народного депутата, результати першого туру президентських виборів у Румунії становлять загрозу як для Європи загалом, так і для України та Молдови зокрема.

"Результати першого туру президентських виборів в Румунії є надзвичайно тривожним сигналом як для Європи в цілому, так і для України й, до речі, для нашої сусідки та партнерки Молдови. З огляду на те, що проросійський антиєвропейський кандидат з територіальними зазіханнями та забаганками, як щодо України, так і щодо Молдови, набрав у першому турі величезну кількість голосів – 41%. Наступний кандидат, який вийшов до другого туру, йде далі з великим відривом – 21%. І це проєвропейський, проукраїнський, якщо можна так висловитися, прорумунський насамперед кандидат", - зазначила голова комітету.

За словами Климпуш-Цинцадзе, результати другого туру виборів президента у Румунії, які відбудуться за два тижні, залежатимуть від того, наскільки всі інші кандидати, які балотувалися в першому турі, будуть готові надати свою підтримку проєвропейському кандидату Нікушору Дану, наскільки вони будуть готові працювати з мобілізацією свого електорату і донести до румунського суспільства, як в Румунії, так і за кордоном, наскільки критичними можуть бути і стануть результати цих виборів для країни.

"З огляду на те, що найближчим часом відбудуться вибори і в інших країнах, в тому числі і в Центральної Європи, а потім і в Західної Європи - це такий тест, лакмусовий папірець, наскільки Європа спроможна зараз зупинити ці проросійські радикальні тенденції, які підхоплюються, на жаль, суспільствами і які успішно маніпулюють європейськими суспільствами сьогодні", - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомлялось, в другий тур виборів президента Румунії вийшли ультраправий прокремлівський кандидат Джордже Сіміон (George Simion) та мер Бухареста Нікушор Дан (Nicușor Dan). Другий тур відбудеться 18 травня.

Теги: #румунiя #вибори #климпуш_цинцадзе

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