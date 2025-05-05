Трамп заявив про можливість залучення президента Туреччини до справи припинення війни між Росією і Україною

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість залучення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до "справи припинення безглуздої, але смертоносної війни між Росією і Україною".

"Я щойно мав дуже хорошу і продуктивну телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, яка стосувалася багатьох питань, включаючи війну з Росією/Україною, все, що стосується Сирії, Гази і багато іншого", - написав Трамп у Truth Social.

Трамп зазначив, що його стосунки з Ердоганом протягом першої каденції були чудовими. "Ми тісно співпрацювали над багатьма питаннями (…) У будь-якому випадку, я з нетерпінням чекаю на співпрацю з президентом Ердоганом у справі припинення безглуздої, але смертоносної війни між Росією і Україною - ЗАРАЗ!", - наголосив Трамп.

Також Трамп повідомив, що Ердоган запросив його "відвідати Туреччину в майбутньому, і, так само, він приїде до Вашингтона, округ Колумбія".