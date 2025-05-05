Інтерфакс-Україна
Політика
16:44 05.05.2025

Петиція про запровадження санкцій проти Порошенка на президентському сайті не зібрала потрібних для розгляду голосів

2 хв читати
Петиція про запровадження санкцій проти Порошенка на президентському сайті не зібрала потрібних для розгляду голосів

Електронна петиція про запровадження санкцій проти народного депутата України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка зібрала на президентському порталі 23 тис 799 голосів з необхідних для розгляду 25 тис і тому була відхилена як така, що не була підтримана громадськістю.

Як повідомляється на картці петиції, ініціативу під назвою "Про запровадження санкцій проти одного із засновників забороненої Партії регіонів Петра Порошенка" вніс громадянин Олег Соловйов. Вона була зареєстрована 24 січня під №22/240812-еп.

"Підставами для запровадження санкцій є наступні факти та обставини: Петро Порошенко був одним із засновників та співголовою Партії регіонів, яка стала політичною платформою для проведення антиукраїнської політики на користь російської федерації, у зв’язку із чим її діяльність заборонена рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду від 21.02.2023 р. у справі № П/857/1/23 за позовом Міністерства юстиції України", - йдеться у тексті петиції.

Також в документі відзначається перебування Порошенка в уряді Микори Азарова, який підозрюється в державній зраді, його начебто участь у процесі, пов'язаному з тзв "харківськими угодами", його допомога Українській православній церкві (Московського патріархату) у минулі роки, та його бізнес-діяльність.

Проте за відведені 90 діб петиція не набрала 1 тис 201 голос до 25 тис необхідних для її розгляду, тобто менше 5%.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом від 12 лютого цього року ввів санкції проти Порошенка. Серед них – блокування активів: тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань.

Порошенко оскаржив ці санкції у Верховному суді України. На першому засідання 17 квітня п’ятий президент України повідомив, що введені проти нього санкції "носять превентивний характер". Порошенко та його представники наголошують на тому, що санкції накладено незаконно.

Теги: #європейська_солідарність #санкції #порошенко #петиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:29 05.05.2025
"Єропейська солідарність" наполягає на зустрічі з міністрами - учасниками переговорів зі США щодо угоди про корисні копалини - Геращенко

"Єропейська солідарність" наполягає на зустрічі з міністрами - учасниками переговорів зі США щодо угоди про корисні копалини - Геращенко

00:15 03.05.2025
США підготували нові санкції проти РФ - ЗМІ

США підготували нові санкції проти РФ - ЗМІ

12:02 02.05.2025
Петиція про звільнення худкерівника Молодого театру Білоуса набрала необхідні голоси

Петиція про звільнення худкерівника Молодого театру Білоуса набрала необхідні голоси

17:56 01.05.2025
Зеленський: Нові пакети санкцій стосуються тих, хто обслуговує воєнне виробництво РФ, і пропагандистів

Зеленський: Нові пакети санкцій стосуються тих, хто обслуговує воєнне виробництво РФ, і пропагандистів

17:45 01.05.2025
Петиція про звільнення керівника Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні голоси

Петиція про звільнення керівника Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні голоси

15:40 01.05.2025
Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій, зокрема, проти Арестовича

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій, зокрема, проти Арестовича

20:58 30.04.2025
Порошенко: Резолюція ЄНП підтвердила підтримку України та вимогу справедливого миру

Порошенко: Резолюція ЄНП підтвердила підтримку України та вимогу справедливого миру

18:59 30.04.2025
Вашингтон розширив санкції проти іранської нафтохімічної промисловості

Вашингтон розширив санкції проти іранської нафтохімічної промисловості

16:35 30.04.2025
Про відокремлення переговорів про вступ до ЄС для України і Молдови не йдеться – Порошенко після зустрічі з фон дер Ляєн

Про відокремлення переговорів про вступ до ЄС для України і Молдови не йдеться – Порошенко після зустрічі з фон дер Ляєн

22:27 29.04.2025
Зеленський : обираємо саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії

Зеленський : обираємо саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: В Угорщині 70% людей за вступ України в ЄС, не треба нас втягувати у свої вибори

Сибіга допустив мирні переговори у будь-якому форматі після реального і тривалого припинення вогню

Трамп про мирну угоду: побачимо, що станеться протягом тижня, ми на завершальному етапі

Мелоні: оголошеного Путіним триденного перемир'я недостатньо, щоб довести прагнення Росії до миру

Макрон заявив про посилення тиску на Росію у найближчі вісім-десять днів

ОСТАННЄ

Чехія проводитиме навчання українських пілотів на F-16 та L-39 в рамках Коаліції охочих – прем'єр

Джордже Сіміон і Нікушор Дан вийшли в другий тур виборів президента Румунії

Путін готує населення РФ до продовження війни і майбутніх конфліктів з Заходом

Корнієнко: вірю, що у Раді будуть голоси за ратифікацію угоди між США та Україною про копалини

Орбан різко відповів Зеленському відносно вступу України до ЄС

Сіярто про блокування Угорщиною вступу України до ЄС: Київ має обирати відповідний тон

Зеленський: В Угорщині 70% людей за вступ України в ЄС, не треба нас втягувати у свої вибори

Трамп запропонував збільшити оборонний бюджет до $1,01 трлн у 2026 фінроці, скоротити невійськові видатки

ЄС конфіскує мільярди російських активів для компенсації західним інвесторам - Reuters

Сибіга: Україна наполягає на посиленні тиску на РФ, її короткочасні перемир"я – це тільки маніпуляції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА