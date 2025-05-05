Петиція про запровадження санкцій проти Порошенка на президентському сайті не зібрала потрібних для розгляду голосів

Електронна петиція про запровадження санкцій проти народного депутата України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка зібрала на президентському порталі 23 тис 799 голосів з необхідних для розгляду 25 тис і тому була відхилена як така, що не була підтримана громадськістю.

Як повідомляється на картці петиції, ініціативу під назвою "Про запровадження санкцій проти одного із засновників забороненої Партії регіонів Петра Порошенка" вніс громадянин Олег Соловйов. Вона була зареєстрована 24 січня під №22/240812-еп.

"Підставами для запровадження санкцій є наступні факти та обставини: Петро Порошенко був одним із засновників та співголовою Партії регіонів, яка стала політичною платформою для проведення антиукраїнської політики на користь російської федерації, у зв’язку із чим її діяльність заборонена рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду від 21.02.2023 р. у справі № П/857/1/23 за позовом Міністерства юстиції України", - йдеться у тексті петиції.

Також в документі відзначається перебування Порошенка в уряді Микори Азарова, який підозрюється в державній зраді, його начебто участь у процесі, пов'язаному з тзв "харківськими угодами", його допомога Українській православній церкві (Московського патріархату) у минулі роки, та його бізнес-діяльність.

Проте за відведені 90 діб петиція не набрала 1 тис 201 голос до 25 тис необхідних для її розгляду, тобто менше 5%.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом від 12 лютого цього року ввів санкції проти Порошенка. Серед них – блокування активів: тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань.

Порошенко оскаржив ці санкції у Верховному суді України. На першому засідання 17 квітня п’ятий президент України повідомив, що введені проти нього санкції "носять превентивний характер". Порошенко та його представники наголошують на тому, що санкції накладено незаконно.