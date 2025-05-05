"Єропейська солідарність" наполягає на зустрічі з міністрами - учасниками переговорів зі США щодо угоди про корисні копалини - Геращенко

Фракція "Європейська солідарність" наполягає на зустрічі з міністрами - учасниками переговорів зі США щодо підписаної угоди про корисні копалини, повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

"Європейська Солідарність наполягає на зустрічі з міністрами-учасниками переговорної групи для інформування наших депутатів про угоду і технічні додатки з деталями до неї, аби ми приймали і на комітеті, і під час голосування в ВР усвідомлене рішення", - написала Геращенко у понеділок у Фейсбуці.

За її словами, фракція направила премʼєр-міністру Денису Шмигалю лист з вимогою такої зустрічі.

"Наші виборці хочуть знати деталі угоди і вимагають від нас усвідомленого голосування. Наша фракція відстоює стратегічне і взаємовигідне партнерство з США, Україна життєво залежить від американської допомоги. Українці мають право знати, як угода сприятиме допомозі ЗСУ і закінченню війни", - підкреслила народний депутат.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу"), комітет у вівторок розгляне питання ратифікації угоди про корисні копалини між США та Україною.

Як повідомлялось, комітет з питань зовнішньої політики є головним щодо підготовки до розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради законопроєкту №0309 про ратифікацію угоди між урядами України та США про створення американсько-українського інвестиційного фонду.