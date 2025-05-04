Орбан різко відповів Зеленському відносно вступу України до ЄС

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко відповів президенту Володимиру Зеленському з приводу вступу України до Європейського союзу.

"Пане президенте! Думку угорського народу не вирішує президент у Києві чи бюрократи у Брюсселі. Вступу України до ЄС без Угорщини не буде. Кожен угорець висловить свою думку з цього приводу. Подобається вам це чи ні. Ось так ми тут і робимо", - написав він в соцмережі Х.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського з критикою угорського блокування членства України в Європейському Союзі, заявивши, що українська сторона "має змиритись".

Раніше Зеленський розкритикував позицію уряду Угорщини щодо вступу України в ЄС, підкресливши, що більшість угорського населення підтримує українське членство та закликавши не втягувати Україну в "свої вибори".