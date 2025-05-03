Зеленський: В Угорщині 70% людей за вступ України в ЄС, не треба нас втягувати у свої вибори

Переважна більшість громадян Угорщини підтримує вступ України до Європейського союзу попри позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який ініціював відповідне відкрите опитування в країні, зазначив президент України Володимир Зеленський.

"До речі, опозиція у Орбана підготувала відкрите опитування для всіх угорців. 70% за вступ України в ЄС. Тобто люди в Угорщині за нас. Ви знаєте, що він підготував опитування - там начебто люди проти. Він контролював це опитування. А є інше опитування, і там 70% за Україну", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Президент України висловив переконання, що мова йде про внутрішню політичну боротьбу в Угорщині.

"Просто не треба нас втягувати в свої вибори. Він (Орбан – ІФ-У) це робить. Тим, що він нас блокує в ЄС. Вреші решт ця методика не буде виграшною. Чому? Тому що, все одне, люди там за Україну. Як би він їх не накручував. Якийсь відсоток він накрутить, але не можна просто на ненависті постійно перемагати", - сказав він.

Зеленський також вважає, що Орбан робить "дуже небезпечні речі". "Ми це бачимо і уважно слідкуємо. Ми комунікуємо з іншими нашими партнерами і даємо сигнал - те, що він робить - це небезпечно для Євросоюзу. Він може бути проти, але робити якість кроки, щоб блокувати наш вступ, він не має права, тому що це вибір іншої держави. Як і ми не маємо право втручатися в долю Угорщини", - сказав президент України.

Він повідомив, що Україна робить необхідні для євроінтеграції кроки і на середину літа має завдання підготувати до відкриття технічну готовність трьох кластерів. "Вчора була доповідь Стефанішиної (віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина – ІФ-У)). Вона мені сказала, що ми вважаємо, що до 1 липня ми технічно будемо готові. Вважаємо, що всі будуть нас підтримати, окрім відповідної країни. Стефанішина була на зустрічах в Угорщині - наша команда їздила, вони говорять. Результату поки що немає", - розповів Зеленський.

"Якщо Орбан питання НАТО пов'язує зі своїм баченням закінчення війни, а я постійно говорив, що не в цьому питання. Він просто працює так, як він працює", - додав голова Української держави.