Інтерфакс-Україна
Політика
14:58 30.04.2025

Сибіга допустив мирні переговори у будь-якому форматі після реального і тривалого припинення вогню

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Сибіга допустив мирні переговори у будь-якому форматі після реального і тривалого припинення вогню
Фото: https://mfa.gov.ua/

Припинення вогню заради проведення параду 9 травня є пропагандистською ініціативою, РФ продемонструє справжню готовність до мирних переговорів, якщо піде на припинення вогню щонайменше на 30 днів, заявляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Україна вкотре підтверджує свою готовність до мирних переговорів у будь-якому форматі, щойно ми побачимо, що Росія справді готова до складного шляху до миру, а не лише до мирного популізму чи короткочасного пропагандистського припинення вогню заради параду 9 травня. Росія може продемонструвати свою справжню готовність до мирних переговорів, погодившись на реальне припинення вогню щонайменше на 30 днів", - написав Сибіга в соцмережі Х в середу.

Голова зовнішньополітичного відомства підкреслив, що якщо РФ готова до 60- або 90-денного припинення вогню, то і Україна буде теж.

"Росія повинна перестати говорити про свою готовність до миру та почати діяти, беззастережно погодившись на реальне та міцне припинення вогню. Коли замовкає зброя, можуть розпочатися переговори — у будь-якому форматі, який принесе мир", - зазначив Сибіга.

Як повідомлялося, Володимир Путін 28 квітня в односторонньому порядку анонсував триденне припинення вогню у війні проти України, на 8-10 травня. Тим часом Україна закликала до повного та безумовного перемир’я на 30 діб.

Теги: #припинення_вогню #мирні_перемовини #сибіга

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