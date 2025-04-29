Інтерфакс-Україна
Політика
17:30 29.04.2025

Кличко обговорив із президентом ЄНП посилення допомоги Україні та захист демократії

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Кличко обговорив із президентом ЄНП посилення допомоги Україні та захист демократії
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/4527?single

Лідер партії УДАР, мер Києва Віталій Кличко провів зустріч із президентом найвпливовішої загальноєвропейської політичної сили — Європейської народної партії (ЄНП), Манфредом Вебером. Під час розмови обговорювалися питання посилення військової, фінансової та дипломатичної допомоги Україні, а також збереження демократичних здобутків.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що зустріч відбулася в рамках Конгресу Європейської народної партії, який проходить в Іспанії.

"Обговорили ситуацію в Україні та необхідність посилення допомоги від європейських партнерів. І фінансової та військової, і дипломатичної. Також торкнулися питань місцевого самоврядування в Україні, як важливого чинника демократичного суспільства", — написав Кличко.

Мер Києва наголосив, що європейські партнери акцентують увагу на важливості збереження демократичних принципів навіть у часи війни.

"Наші партнери в розмовах підкреслюють, що Україна, яка бореться за своє європейське майбутнє, не повинна втратити демократичних здобутків. Дотримуватися принципів демократичної держави", — додав Кличко.

Європейська народна партія є найбільшою загальноєвропейською політичною силою, яка об'єднує 84 партії-члена та партнера з 43 країн. Партія УДАР є асоційованим членом ЄНП.

Теги: #вебер_кличко #єнп #вебер #кличко

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