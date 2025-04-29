Інтерфакс-Україна
Політика
13:33 29.04.2025

Мелоні: оголошеного Путіним триденного перемир'я недостатньо, щоб довести прагнення Росії до миру

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Мелоні: оголошеного Путіним триденного перемир'я недостатньо, щоб довести прагнення Росії до миру
Фото: https://www.facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale/

Італія підтримує зусилля США по досягненню мирної угоди між Росією та Україною, і вітає готовність української сторони до безумовного припинення вогню, заявила прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні в інтерв'ю для Corriere della Sera.

"Що ми мали з початку російської агресії: стояти поруч з Україною, яка без підтримки Заходу не змогла б захистити свою свободу. Зараз ми підтримуємо зусилля Трампа і раді, що Зеленський висловив свою готовність до безумовного припинення вогню, демонструючи, що Україна також прагне миру. Тепер Росія має довести те саме. Бо триденне перемир'я, оголошене Путіним на річницю перемоги у Другій світовій війні, – це щось інше, і цього явно недостатньо. І мир має бути справедливим і тривалим", – наголосила Мелоні.

Вона додала, що встановлення справедливого миру в першу чергу потребує надійних гарантій безпеки.

"Італія вже давно зробила свою пропозицію: потрібне рішення, натхненне статтею 5 Вашингтонського договору, навіть поза межами Договору про НАТО", – підкреслила прем’єр.

Теги: #мирна_угода #мелоні

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