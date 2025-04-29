Інтерфакс-Україна
Політика
10:36 29.04.2025

Венс заявив про загрозу переростання російсько-української війни в ядерну

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Венс заявив про загрозу переростання російсько-української війни в ядерну

Віцепрезидент США Джеймс Девід Венс заявляє про більший оптимізм щодо перспектив завершення російсько-української війни останніми днями, але при цьому зазначає, що все ще не впевнений, що це вийде зробити.

"Я не можу сказати зі 100-відсотковою упевненістю, що ми зможемо це зробити, але я думаю, що ми дуже стараємося, і я почуваюся оптимістичніше з цього приводу сьогодні, ніж два тижні тому, і я почувався оптимістичніше два тижні тому, ніж два місяці тому. Тож ми досягаємо прогресу, справи йдуть. Нам просто доводиться продовжувати іноді чинити тиск, іноді проявляти трохи більше дружелюбності, іноді пропонувати нагороди, іноді погрожувати покараннями. Це брудна робота, але це робота, для якої американський народ обрав адміністрацію Трампа", - сказав Венс в ефірі онлайн-шоу Чарлі Кірка.

При цьому він висловив переконання, що якщо війна не припиниться, Україна не зможе здобути в ній перемогу, а сама війна може перерости в ядерну. "Якщо це не припиниться, українці не виграють війну. Я думаю, що ця дивна ідея серед основних ЗМІ, що якщо це триватиме ще кілька років, росіяни зазнають краху, українці повернуть свої території, і все повернеться до того, що було до війни. Але це не та реальність, у якій ми живемо. Якщо це триватиме ще кілька років, у нас може бути крах суспільств, демографія обох цих країн - кошмар. Ви можете мати мільйони вбитих людей, якщо це триватиме ще кілька років, і це може перерости в ядерну війну. Це має припинитися", - додав віцепрезидент США.

Венс зазначив, що в питанні припинення війни "іноді просто хочеться підняти руки, але президент Трамп не дозволяє нам цього зробити". "Він змушує нас постійно повертатися до столу, постійно намагатися знайти рішення, звести сторони разом... Найбільший прорив у тому, що ми змусили їх обох говорити про те, що їм потрібно, щоб припинити війну. Але те, що потрібно одній стороні, відрізняється від того, що потрібно іншій стороні, і це робота дипломатії - спробувати звести ці дві сторони разом", - додав він.

"Це політика цієї адміністрації, щоб це припинилося, і я гарантую вам, що президент спонукає всіх своїх людей, включно зі мною, дуже старанно працювати для цієї кінцевої мети", - резюмував Венс.

 

Теги: #війна #венс #сша

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