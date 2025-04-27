Порошенко: Європі потрібно розвивати оборонну промисловість

Фото: https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine/petro-poroschenko

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в інтервʼю німецькій щоденній газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung зазначив, що публічні заяви США слід розглядати як частину переговорного процесу. "Все, що має значення до цього часу, викладено в Кримській декларації. У дипломатії кажуть: нічого не домовлено, поки не домовлено все. Публічні висловлювання американців слід розглядати як частину переговорів. Правила залишаються: нічого про Україну – без України. Нічого про Європу – без Європи. Ми повинні координуватися і вийти до путіна з узгодженою позицією", – наголосив екс-президент.

Він зазначив, що треба працювати над тим, щоб тримати Вашингтон на боці України.

"Путін не потребує Криму чи Донбасу – йому потрібна вся Україна, а також криза всередині Західного демократичного світу. Сполучені Штати не можуть просто бути "нейтральними": вони або на боці свободи, України, Європи – або на боці росіян. І останнє було б фатальним. Тому ми повинні продовжувати боротися за американців. Без них ми значно слабші, в цьому немає сумнівів. Це була б катастрофа. Але навіть без них ми не програємо цю війну", – вважає лідер партії "Європейська солідарність".

Він також закликав європейських партнерів спрямувати зусилля на розбудову новітніх оборонних потужностей.

"Європі зараз потрібно розвивати оборонну промисловість. Потреби після більше ніж трьох років війни з дронами стали іншими. Нам не просто потрібно більше танків та бойових машин піхоти. Нам перш за все потрібна протиповітряна оборона, системи електронної боротьби, ракети та дрони. Дуже важливо, щоб європейські санкції не послаблювалися", – сказав Порошенко.

Він окреслив основні умови для досягнення справедливого миру, наголосивши на тому, що не може бути жодних поступок у питаннях суверенітету, територіальної цілісності, збройних сил, санкцій проти Росії, членства України в НАТО та демократичних принципів.