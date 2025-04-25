Україна запропонувала партнерам конструктивні пропозиції щодо формату захисту, як передбачає 5 стаття договору НАТО - Зеленський

Українська сторона запропонувала під час робочої зустрічі у Лондоні свої відповіді на пропозиції США, зокрема, щодо контингенту і формату захисту, як це передбачає 5-та стаття договору Північноатлантичного союзу, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Були американські пропозиції або бачення, на це в Лондоні працююча група, яка складалася з наших колег з Європи і США, запропонували наше бачення на ті пропозиції, які відкрила США. Там є відповіді", - сказав Зеленський журналістам у п'ятницю.

Президент наголосив, що вступ України до НАТО залежить не від бажань РФ, а передусім від союзницької позиції партнерів. "І тому, якщо її немає, то на цей час нам потрібні гарантії безпеки. Ми абсолютно відкриті, це запропоновано в цьому папері - я не знаю, як це сказати, тому що це ще не документ, це пропозиції і наші відповіді на ці пропозиції", - додав президент.

"Там є абсолютно конструктивні пропозиції, як я сказав, і контингент, і формат п'ятої поправки. Не самої п'ятої поправки, а саме тих сил і такого захисту, яку передбачає в країнах НАТО п'ята поправка", - пояснив президент.

За словами Зеленського, відповідні пропозиції запропоновані, Україна чекає на реакцію.