Україна наполягає на тому, щоб Крим офіційно не визнавали російським, – ЗМІ

Київ відповів на так званий "мирний план" президента США Дональда Трампа із семи пунктів, у центрі яких наполягання на тому, щоб півострів Крим, анексований військами РФ в 2014 році, – не був офіційно визнаний російським, пише The Telegraph.

"Виданню стали відомі подробиці вимог Києва, які складаються з п'яти пунктів, і які свідчать про те, що в них все ще залишаються значні розбіжності з американським планом із семи пунктів, який з'явився на цьому тижні… Досьє з вимогами, з яким ознайомився The Telegraph, дає зрозуміти, що Україна сподівається фактично позбавити будь-яке формальне міжнародне визнання російського суверенітету над Кримом та іншими окупованими територіями", - ідеться у статті.

Як зазначається, пункти один і два зосереджені на формулюванні будь-якої мирної угоди як такої, що "ґрунтується на міжнародному праві, а не капітуляції", з особливим застереженням щодо можливого вторгнення Китаю на Тайвань. Вони також наголошують на важливості чітких "гарантій безпеки" як ціни будь-якої майбутньої мирної угоди, що передбачає передачу Україною території Росії, навіть на тимчасовій основі.

Третій пункт – це спроба повернути контроль над переговорами від пана Трампа і повернути Україну в центр мирного процесу. Четвертий пункт слугує попередженням як для США, так і для НАТО про те, що збереження контролю Росії над Кримом дозволяє їй загрожувати не лише Україні, але й чорноморським союзникам - Туреччині, Румунії та Болгарії.

П'ятий і останній пункт чітко вказує на те, що Росії не можна дозволити використовувати угоду для обмеження чисельності Збройних сил України або оборонно-промислової бази.