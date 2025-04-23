Глава МЗС Великої Британії: працюємо із США, Україною та європейськими союзниками для забезпечення справедливого і міцного миру

Фото: https://x.com/DavidLammy/status/1915050358952677520

Велика Британія працює разом із США, Україною та європейськими союзниками, щоб припинити війну та забезпечити справедливий і міцний мир, зазначив міністр закордонних справа Великої Британії Девід Ламмі за результатами переговорів у Лондоні.

"Ми працюємо разом із США, Україною та європейськими союзниками, щоб припинити війну та забезпечити справедливий і міцний мир, з сьогоднішніми переговорами високопосадовців у Лондоні. Цінні зустрічі з Андрієм Сибігою і Рустемом Умєровим разом з Джоном Гілі у цей критичний для нашої безпеки момент", - написав Ламмі у соцмережі Х.

23 квітня вранці міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що вони з міністром оборони Рустем Умєров розпочали в Лондоні зустріч з британськими колегами Девідом Ламмі та Джоном Гілі.

Також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров у Лондоні провели зустріч із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць "Коаліції охочих".

З боку Великої Британії взяли участь радник прем’єр-міністра з питань національної безпеки Джонатан Пауелл, з боку Франції - дипломатичний радник президента Еммануель Бонн, від Німеччини - радник канцлера з питань зовнішньої політики та безпеки Єнс Пльотнер.

До цього керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав у телеграм, що він, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров прибули до Лондона, де проведуть зустрічі з американськими та європейськими співрозмовниками. За його словами, сторони будуть обговорювати способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого та стійкого миру.