Інтерфакс-Україна
Політика
18:35 23.04.2025

Глава МЗС Великої Британії: працюємо із США, Україною та європейськими союзниками для забезпечення справедливого і міцного миру

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Глава МЗС Великої Британії: працюємо із США, Україною та європейськими союзниками для забезпечення справедливого і міцного миру
Фото: https://x.com/DavidLammy/status/1915050358952677520

Велика Британія працює разом із США, Україною та європейськими союзниками, щоб припинити війну та забезпечити справедливий і міцний мир, зазначив міністр закордонних справа Великої Британії Девід Ламмі за результатами переговорів у Лондоні.

"Ми працюємо разом із США, Україною та європейськими союзниками, щоб припинити війну та забезпечити справедливий і міцний мир, з сьогоднішніми переговорами високопосадовців у Лондоні. Цінні зустрічі з Андрієм Сибігою і Рустемом Умєровим разом з Джоном Гілі у цей критичний для нашої безпеки момент", - написав Ламмі у соцмережі Х.

23 квітня вранці міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що вони з міністром оборони Рустем Умєров розпочали в Лондоні зустріч з британськими колегами Девідом Ламмі та Джоном Гілі.

Також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров у Лондоні провели зустріч із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць "Коаліції охочих".

З боку Великої Британії взяли участь радник прем’єр-міністра з питань національної безпеки Джонатан Пауелл, з боку Франції - дипломатичний радник президента Еммануель Бонн, від Німеччини - радник канцлера з питань зовнішньої політики та безпеки Єнс Пльотнер.

До цього керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав у телеграм, що він, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров прибули до Лондона, де проведуть зустрічі з американськими та європейськими співрозмовниками. За його словами, сторони будуть обговорювати способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого та стійкого миру.

Теги: #переговори #лондон #ламмі

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