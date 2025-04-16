МЗС Китаю: США слід припинити використовувати максимальний тиск, погрози і шантаж

Речник Міністерства закордонних справ Китаю заявив, що США для припинення "тарифної війни" слід шукати діалогу з КНР на основі "рівності, поваги та взаємної вигоди".

"США розпочали "тарифну війну". Китай вжив необхідних контрзаходів, щоб захистити наші законні інтереси та міжнародну справедливість і правосуддя. Якщо США дійсно хочуть досягти рішення шляхом переговорів, вони повинні припинити використовувати максимальний тиск, припинити погрози і шантаж Китаю і шукати діалог, заснований на рівності, повазі і взаємній вигоді", - ідеться у повідомленні у соцмережі Х у середу.

Як повідомлялось, 10 квітня представник МЗС Китаю Лін Цзянь, коментуючи призупинку США "взаємних тарифів" на 90-денний період та погрози запровадити 125% тарифи на імпорт з Китаю, назвав введення нових тарифів "кричущим порушенням універсальних принципів та конфронтацією з усім світом".