Інтерфакс-Україна
Політика
15:04 16.04.2025

МЗС Китаю: США слід припинити використовувати максимальний тиск, погрози і шантаж

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МЗС Китаю: США слід припинити використовувати максимальний тиск, погрози і шантаж

Речник Міністерства закордонних справ Китаю заявив, що США для припинення "тарифної війни" слід шукати діалогу з КНР на основі "рівності, поваги та взаємної вигоди".

"США розпочали "тарифну війну". Китай вжив необхідних контрзаходів, щоб захистити наші законні інтереси та міжнародну справедливість і правосуддя. Якщо США дійсно хочуть досягти рішення шляхом переговорів, вони повинні припинити використовувати максимальний тиск, припинити погрози і шантаж Китаю і шукати діалог, заснований на рівності, повазі і взаємній вигоді", - ідеться у повідомленні у соцмережі Х у середу.

Як повідомлялось, 10 квітня представник МЗС Китаю Лін Цзянь, коментуючи призупинку США "взаємних тарифів" на 90-денний період та погрози запровадити 125% тарифи на імпорт з Китаю, назвав введення нових тарифів "кричущим порушенням універсальних принципів та конфронтацією з усім світом".

Теги: #китай #сша

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