Інтерфакс-Україна
Політика
18:58 15.04.2025

Рютте: НАТО стоїть з Україною, наша відданість конкретна та видима

2 хв читати
Рютте: НАТО стоїть з Україною, наша відданість конкретна та видима
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Підтримка НАТО української боротьби з російською агресією залишається непохитною, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Одесі.

"НАТО стоїть з Україною. Ви та я знаємо, що це було правдою і продовжує бути правдою. І я знаю, що за останні декілька місяців були питання до підтримки НАТО, але дозвольте мені сказати, що наша підтримка безперечна. НАТО продовжує надавати політично інші типи допомоги до України через безпекові тренінги у Вісбадені. І ми стоїмо ближче один до одного. Ми зустрічаємось в Києві та в Брюсселі", - заявив Рютте.

Він відзначив, що за перші три місяці 2025 року партнери НАТО уже надали більше 20 мільярдів євро для допомоги України.

"Наша відданість конкретна та видима. Ви бачите також подальші вклади наших партнерів, про що було заявлено на зустрічі Рамштайну в п'ятницю. Ми хочемо впевнитися, що Україна буде суверенною та сильною, яка зможе захищатися і сьогодні, і протистояти будь-якій майбутній агресії. Це все наші умови, на які ми йдемо", - підкреслив Рютте.

Він наголосив, що країни-члени НАТО підтримують зусилля президента США Дональда Трампа щодо проведення переговорів з Україною та Росією для припинення вогню.

"Наші партнери з Великобританії та Франції також роблять свої кроки для того, щоб забезпечити мир в Україні, коли прийде час. Тому дозвольте ще раз сказати людям України, народу України, ми стоїмо з вами. І ми чекаємо на той день, коли сміливі люди цієї неймовірної країни зможуть насолоджуватись свободою, без страху", - додав Рютте.

Теги: #рютте #нато #одеса

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:11 15.04.2025
Нам потрібно захистити Україну і впевнитися, що Путін ніколи не повторить своїх спроб – генсек НАТО

Нам потрібно захистити Україну і впевнитися, що Путін ніколи не повторить своїх спроб – генсек НАТО

18:29 15.04.2025
Саме стабільність і передбачуваність підтримки України є правильним стимулом для Росії - Зеленський

Саме стабільність і передбачуваність підтримки України є правильним стимулом для Росії - Зеленський

18:26 15.04.2025
Захист неба над Одещиною та розвиток регіону обговорили на нараді під головуванням Зеленського

Захист неба над Одещиною та розвиток регіону обговорили на нараді під головуванням Зеленського

18:03 15.04.2025
Зеленський і Рютте обговорили безпеку України та Євроатлантичного регіону

Зеленський і Рютте обговорили безпеку України та Євроатлантичного регіону

17:38 15.04.2025
Зеленський і Рютте відвідали шпиталь в Одесі, де відновлюються поранені бійці

Зеленський і Рютте відвідали шпиталь в Одесі, де відновлюються поранені бійці

16:48 15.04.2025
Генсек НАТО і Зеленський відвідали Одесу

Генсек НАТО і Зеленський відвідали Одесу

12:32 15.04.2025
Іноземні партнери відзначили наближення української військової освіти до стандартів НАТО - Міноборони

Іноземні партнери відзначили наближення української військової освіти до стандартів НАТО - Міноборони

11:41 14.04.2025
УЧХ надавав психологічну допомогу постраждалим через російську атаку БпЛА на Одесу

УЧХ надавав психологічну допомогу постраждалим через російську атаку БпЛА на Одесу

10:17 14.04.2025
Кількість постраждалих через атаку БпЛА в Одесі збільшилась до восьми

Кількість постраждалих через атаку БпЛА в Одесі збільшилась до восьми

09:32 14.04.2025
Семеро цивільних постраждали через ворожу атаку БпЛА по Одесі

Семеро цивільних постраждали через ворожу атаку БпЛА по Одесі

ВАЖЛИВЕ

Віткофф: Мирна угода щодо України стосується так званих п'яти територій

Зеленський на "Рамштайні": необхідно визначити чіткі деталі щодо контингенту безпеки в Україні

Партнери виділяють понад EUR21 млрд на військову допомогу Україні - міністр оборони Британії

Пісторіус: Враховуючи триваючу агресію РФ, мир в Україні, схоже, недосяжний у найближчому майбутньому

Єрмак спростував інформацію про нібито підготовку виборів на літо

ОСТАННЄ

США зондують, на що можуть погодитися Україна та РФ - заступник голови фракції "Батьківщина"

Війни в Україні та на Близькому Сході неможливо зупинити комерційними угодами - нардеп Сірко

Париж планує збільшити оборонний бюджет на 3 млрд євро - прем'єр Франції

В Єврокомісії пояснюють, що економічна інтеграція України з ЄС до набуття членства передбачає входження в єдиний ринок з гармонізацією законодавства

Кабмін провів низку кадрових призначень

В Єврокомісії переконані, що Київ веде переговори з Вашингтоном щодо угоди про мінерали в інтересах України

Мережко: по суті, Путін через Віткоффа пропонує Трампу хабар за українські території

Верхня палата парламенту Австрії розгляне резолюцію щодо викрадених РФ українських дітей - Кондратюк

Рубіо і Келлог радять Трампу посилити позицію щодо Москви

Віткофф: Мирна угода щодо України стосується так званих п'яти територій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА