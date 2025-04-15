Рютте: НАТО стоїть з Україною, наша відданість конкретна та видима

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Підтримка НАТО української боротьби з російською агресією залишається непохитною, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Одесі.

"НАТО стоїть з Україною. Ви та я знаємо, що це було правдою і продовжує бути правдою. І я знаю, що за останні декілька місяців були питання до підтримки НАТО, але дозвольте мені сказати, що наша підтримка безперечна. НАТО продовжує надавати політично інші типи допомоги до України через безпекові тренінги у Вісбадені. І ми стоїмо ближче один до одного. Ми зустрічаємось в Києві та в Брюсселі", - заявив Рютте.

Він відзначив, що за перші три місяці 2025 року партнери НАТО уже надали більше 20 мільярдів євро для допомоги України.

"Наша відданість конкретна та видима. Ви бачите також подальші вклади наших партнерів, про що було заявлено на зустрічі Рамштайну в п'ятницю. Ми хочемо впевнитися, що Україна буде суверенною та сильною, яка зможе захищатися і сьогодні, і протистояти будь-якій майбутній агресії. Це все наші умови, на які ми йдемо", - підкреслив Рютте.

Він наголосив, що країни-члени НАТО підтримують зусилля президента США Дональда Трампа щодо проведення переговорів з Україною та Росією для припинення вогню.

"Наші партнери з Великобританії та Франції також роблять свої кроки для того, щоб забезпечити мир в Україні, коли прийде час. Тому дозвольте ще раз сказати людям України, народу України, ми стоїмо з вами. І ми чекаємо на той день, коли сміливі люди цієї неймовірної країни зможуть насолоджуватись свободою, без страху", - додав Рютте.