В Єврокомісії пояснюють, що економічна інтеграція України з ЄС до набуття членства передбачає входження в єдиний ринок з гармонізацією законодавства

В Європейській комісії пояснюють, що економічна інтеграція України в Європейський союз до фактичного набуття членства передбачає поступове входження в єдиний ринок ЄС з гармонізацією національного законодавства з європейським.

Так у вівторок в Брюсселі прокоментував речник Єврокомісії Гійом Мерсьє (Guillaume Mercier)інформацію, розповсюджену з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто про те, що європейський комісар з питань розширення Марта Кос запропонувала інтегрувати Україну в Європейський союз економічно без фактичного надання членства.

"Як відомо, вступ до ЄС може відбуватися в різних формах. Очевидно, що ми маємо шлях вступу через реформи, але ще один спосіб тісної співпраці – це, як ми це називаємо, поступова інтеграція в єдиний ринок, тому що наша позиція полягає в тому, що ЄС має поглиблюватись у міру його розширення. Отже, ми почали готуватися: і ЄС, і майбутні країни-члени на момент вступу повинні бути готові, і одним із способів зробити це, як я вже сказав, є інтеграція ЄС у єдиний ринок", - пояснив він суть пропозиції.

За його словами, це принесе "відчутну користь країнам-кандидатам, а також громадянам країн-кандидатів", також це дозволить привести національне законодавство відповідно до стандартів ЄС. "Тому для цього у нас є різні інструменти. Отже, у нас, очевидно, є наші двосторонні угоди, як-от Поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі, яку ми маємо з Україною. Отже, ідея полягає в тому, щоб країни-кандидати розвивалися швидше і з метою готовності приєднатися до ЄС у певний момент", - деталізував речник Єврокомісії.

Мерсьє навів приклад роботи такої моделі в енергетичному та транспортному секторах, у фінансовій та цифровій співпраці. "Ми продовжуватимемо розширювати цю поступову інтеграцію в нові сектори в майбутньому. Ми дуже наполегливо працювали над цією поступовою економічною інтеграцією через Поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі і намагалися побачити, які можливості ми маємо. Як вам відомо, у нас є новий план пріоритетних дій для 2025-2026 років, який визначає конкретні дії, які ми можемо вжити для прискорення та моніторингу повного впровадження Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі. Це включає конкретні заходи, такі як роумінг, стандарти відповідності для вибраних промислових товарів, Єдину європейську платіжну зону. енергетичну інтеграцію в ЄС", - зазначив він.

Речник також нагадав, що 23 лютого цього року Єврокомісія запропонувала пакет підтримки Україні з метою повного приєднання до 2027 року України до ринку електроенергії ЄС. "Тож це лише кілька прикладів, і я вважаю, що в майбутньому їх буде більше, оскільки наша робота та співпраця є дуже міцними та дуже тісними", - додав Мерсьє.