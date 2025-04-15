В Єврокомісії переконані, що Київ веде переговори з Вашингтоном щодо угоди про мінерали в інтересах України

В Європейській комісії впевнені, що Україна веде переговори з США щодо т. зв. угоди про мінерали в інтересах українського народу.

Так у вівторок в Брюсселі прокоментував останню інформацію щодо проекту угоди, переданого українською стороною американській речник Єврокомісії Гійом Мерсьє (Guillaume Mercier). "Ми віримо, що українська влада проведе переговори щодо проекту угоди в інтересах України", - заявив він.

Крім того, в Єврокомісії привітали заяву президента України Володимира Зеленського стосовно того, що в разі, якщо положення угоди не будуть сумісними з законодавством ЄС, "ці умови не будуть прийнятними для України".

Разом з тим Мерьсє не зміг підтвердити, чи були нещодавні контакти щодо цієї нової пропозиції між українською стороною та Європейською комісією.