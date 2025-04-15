Верхня палата парламенту Австрії розгляне резолюцію щодо викрадених РФ українських дітей - Кондратюк
Верхня палата парламенту Австрії вслід за нижньою палатою розгляне резолюцію щодо викрадених Росією українських дітей, повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк після зустрічі зі спікеркою Верхньої палати Андреа Едер-Ґічталер у Львові.
"Днями Нижня палата австрійського парламенту схвалила резолюцію щодо викрадених рф українських дітей. Пані Андреа запевнила, що очолювана нею Верхня палата також розгляне подібний документ", - розповила Кондратюк.
Як повідомляє сайт українського парламенту, віцеспікерка підкреслила, що Австрія хоч і нейтральна у військовому відношенні країна, проте не залишається байдужою до важких гуманітарних наслідків російської агресії, з якими стикаються українці.
"Австрія зацікавлена у долученні до ініціатив з будівництва шкільних бомбосховищ для українських дітей. Попри війну, австрійський бізнес також залишається працювати в Україні та робить значний внесок в нашу економічну стійкість", - акцентувала Кондратюк.
За її словами, від початку повномасштабної війни Австрія надала Україні 2,9 млрд євро гуманітарної та фінансової допомоги.
Едер-Ґічталер вперше відвідала з візитом Україну і разом із Кондратюк провела низку зустрічей.