Умєров: працюємо з партнерами над пошуком додаткових систем "Patriot"

Київ працює з партнерами над пошуком додаткових систем "Patriot", повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"На цьому етапі ми працюємо з нашими партнерами, щоб знайти додаткову систему "Patriot", додаткові нові системи", - сказав він на пресконференції після засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") у Брюсселі в п’ятницю.

Умєров зазначив, що сьогодні завдяки партнерам є зобов’язання щодо допомоги Україні, Зокрема, Німеччина очолює коаліцію стосовно засобів протиповітряної та протиракетної оборони.

"Маємо зобов’язання Німеччини допомогти нам, а також інших країн. Тому ми знайдемо для цього рішення", - наголосив міністр.

Водночас він підкреслив, що протиповітряна оборона є проблемою в усьому світі. "Тож на цьому етапі ми робимо все можливе, щоб доставити їх якомога швидше", - додав Умєров.

Своєю чергою міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що Німеччина відновить ініціативу щодо посилення протиповітряної оборони України (IАAD), яку вперше запустили минулого року, "щоб зібрати гроші з усього світу". Мета ініціативи - мати можливість закупити більше систем ППО, збільшити спроможності промисловості.

"Ми продовжимо перезапуск цієї ініціативи якомога швидше", - додав міністр.

У травні 2024 року у МЗС Німеччини повідомили, що німецька ініціатива IАAD зібрала майже мільярд євро. Згідно з повідомленням, фінансування надають Бельгія, Данія, Канада, Нідерланди, Норвегія та Велика Британія.

Крім того, Бельгія, Велика Британія, Іспанія, Литва, Румунія, США та Франція пообіцяли допомогти "обладнанням і ракетами". Зі свого боку Латвія виявила бажання приєднатися до ініціативи.