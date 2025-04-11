Інтерфакс-Україна

Політика

14:59 11.04.2025

Умєров: Європа перебирає на себе провідну роль у наданні безпекової допомоги

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Умєров: Європа перебирає на себе провідну роль у наданні безпекової допомоги

Міністр оборони Рустем Умєров відзначив, що Європа "перебирає на себе провідну роль" у наданні безпекової допомоги Києву та подякував партнерам за оголошення на "Рамштайні" зобов'язання на рекордні 21 мільярда євро.

Умєров на пресконференції після засідання Контактної групи з питань оборони України повідомив, що українська делегація поінформувала колег про безпекову ситуацію і про те, що Росія нарощує своє виробництво, мобілізує людей і не демонструє жодних ознак бажання мати мир. Україна також поінформувала про оперативну безпеку та пріоритети у військовій допомозі.

За словами міністра оборони України, "ми побачили, що Європа перебирає на себе провідну роль у наданні безпекової допомоги".

"Це свідчить про те, що ми намагаємося встояти на ногах і йти вперед як європейська нація. Ми вдячні за можливості коаліції, які були представлені сьогодні країнам-контрибьюторам, і це одна з найбільших допомог, яку ми отримуємо. Ми сьогодні, почули обіцянки про виділення 21 мільярда в Європі, що є однією з найбільших, і ми вдячні кожній країні, яка надала цю підтримку", - повідомив Умєров.

Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський попросив зосередитися на протиповітряній обороні, зокрема на нових системах Patriot.

"Ми виклали цей запит нашим партнерам, і ми разом працюємо над перехоплювачами ПВО", - наголосив Умєров.

У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі вперше під спільним німецько-британським керівництвом відбулося засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), де головували міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що основним питанням, яке буде розглянуте на засіданні Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" у Брюселі в п'ятницю буде посилення української протиповітряної оборони, потрібно політичне рішення для постачання систем Patriot в Україну. Він наголосив, що потрібно політичне рішення для постачання цих систем, щоб захистити наші міста і села та життя наших людей передусім від загрози російського балістичного озброєння.

За даними ЗМІ, Міністр оборони США Піт Гегсет прийме участь у наступному засіданні країн, які зустрінуться у форматі "Рамштайн" по відеодзвінку.

2 квітня і делегації Великої Британії при НАТО анонсували нову зустріч "коаліції охочих" 10 квітня, а також засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 11 квітня у Брюсселі. За словами президента Володимира Зеленського, під час засідання на підтримку Україні у форматі "Рамштайн" буде озвучено оборонні пакети.

Як повідомлялося, на початку березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", ймовірно, відбудеться в кінці березня - на початку квітня.

Пісторіус підкреслив, що для координації подальшої підтримки України вони з британським колегою Джоном Гілі вирішили продовжити роботу Контактної групи з питань України "як співголови, під нашим спільним керівництвом".

Минуле засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбулося у Брюсселі 12 лютого. Це була перша участь держсекретаря США Піта Гегсета у зустрічі групи.

 

Теги: #умєров #рамштайн

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