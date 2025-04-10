Інтерфакс-Україна

Політика

11:26 10.04.2025

Єрмак спростував інформацію про нібито підготовку виборів на літо

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Єрмак спростував інформацію про нібито підготовку виборів на літо
Фото: сайт Президента України

Вибори в Україні можливі лише після закінчення війни, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, відповідаючи на запитання щодо інформації від The Economist про нібито підготовку виборів на літо.

"Абсолютна нісенітниця. Неможливо планувати вибори, поки тривають бойові дії. Спочатку війна повинна закінчитися, тільки потім можна голосувати", - сказав Єрмак в інтерв'ю для італійської газети Corriere della sera.

31 березня The Economist писав посилаючись на джерела в уряді, що ніби в Україні не виключають проведення виборів найближчим часом (після встановлення режиму повного припинення вогню).

Теги: #літо #вибори #спростування

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