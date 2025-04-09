Інтерфакс-Україна

Політика

17:25 09.04.2025

Консерватори й соціал-демократи утворили коаліцію в Бундестазі

2 хв читати
Консерватори й соціал-демократи утворили коаліцію в Бундестазі

Переможці виборів ХДС-ХСС дійшли згоди з СДПН про утворення коаліції та розподіл портфелів в уряді, повідомляє Tagesschau.

"Сьогоднішня коаліційна угода надсилає сильний і чіткий сигнал громадянам нашої країни та нашим європейським партнерам: Німеччина отримує уряд, який є дієздатним і здатним діяти", - заявив лідер ХДС Фрідріх Мерц на пресконференції, що відбулася після закінчення коаліційних переговорів.

Він зазначив, що коаліційні переговори проходили під великим тиском через глобальну політичну ситуацію. "Зсередини і ззовні багато сил "працювали не з нами, а проти нас", сказав Мерц. Він згадав війну в Україні, яку Володимир Путін не хоче закінчувати, і агресивний тарифний пакет президента США Дональда Трампа. Однак, за його словами, коаліційна угода є "сигналом нового початку".

Також у тексті Коаліційної угоди у розділі, присвяченому оцінці загальній безпековій ситуації, між іншим, йдеться про те, що Німеччина стикається з найсерйознішою загрозою з часів Холодної війни та найбільшу загрозу становить Росія, яка веде агресивну війну проти України та порушує міжнародне право.

В документі зазначається, що незалежність і євроатлантична перспектива України є ключовими для безпеки самої Німеччини.

В Коаліційній угоді наголошується на всебічній підтримці України у чотирьох вимірах: військовому, політичному, цивільному та гуманітарному, причому зазначається, що ця підтримка буде збільшуватися, а також вказується на довготривалість зобов'язань ФРН перед Україною. Зафікосвана підтримка Німеччини на шляху України до ЄС та НАТО. Німеччина братиме активну участь у повоєнній відбудові України. Також зазначено, що Коаліція виступає за пошук можливостей (у координації з партнерами) використання заморожених державних активів РФ на користь України. Окремо зазначено, що Коаліція підтримує створення спеціального трибуналу для покарання за злочин агресії РФ проти України.

В угоді зазначено, що після війни Україна має отримати матеріальні та політичні гарантії безпеки, які забезпечать її стійкість у майбутньому.

Теги: #бундестаг #коаліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:58 26.03.2025
На саміті "коаліції охочих" у Парижі в четвер в центрі уваги будуть чотири елементи - Макрон

На саміті "коаліції охочих" у Парижі в четвер в центрі уваги будуть чотири елементи - Макрон

15:52 25.03.2025
У Німеччині розпочав роботу Бундестаг нового скликання

У Німеччині розпочав роботу Бундестаг нового скликання

08:48 21.03.2025
Макрон: наступного четверга в Парижі ми проведемо саміт коаліції охочих у присутності президента Зеленського .

Макрон: наступного четверга в Парижі ми проведемо саміт коаліції охочих у присутності президента Зеленського .

22:19 08.03.2025
Консерватори й соціал-демократи домовилися про утворення коаліції в Бундестазі – ЗМІ

Консерватори й соціал-демократи домовилися про утворення коаліції в Бундестазі – ЗМІ

13:58 03.03.2025
Ющенко: Відповіддю на нові виклики має бути міцна коаліція міжнародних партнерів, які підтримують перемогу України

Ющенко: Відповіддю на нові виклики має бути міцна коаліція міжнародних партнерів, які підтримують перемогу України

20:14 02.03.2025
Стармер: Низка країн заявили, що хочуть бути частиною плану забезпечення миру в Україні

Стармер: Низка країн заявили, що хочуть бути частиною плану забезпечення миру в Україні

07:06 24.02.2025
ХДС-ХСС на чолі з Мерцом перемогли на парламентських виборах у ФРН

ХДС-ХСС на чолі з Мерцом перемогли на парламентських виборах у ФРН

10:04 23.02.2025
У Німеччині стартували вибори до Бундестагу

У Німеччині стартували вибори до Бундестагу

18:03 16.12.2024
Бундестаг виніс вотум недовіри Шольцу

Бундестаг виніс вотум недовіри Шольцу

22:49 16.11.2024
Коаліція артилерії обговорила потреби України на наступні два роки - Міноборони

Коаліція артилерії обговорила потреби України на наступні два роки - Міноборони

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив активізувати контакти з партнерами щодо ППО, насамперед з США

Данія закликає до відкриття всіх переговорних Кластерів про вступ України в ЄС в 2025р. - Б’єрре

Каллас: Відповідальність за злочини керівництва РФ та воєнні злочини має бути більш автоматичною

Сибіга: Україна ніколи не визнає жодні вкрадені Росією території, не погодиться на обмеження армії

Зеленський: якщо РФ порушує домовленості і США дієво відповідають, ми всі довіряємо США і президенту

ОСТАННЄ

Тимчасове рішення по війні в Україні дасть час сторонам на перегрупування – конгрессвумен Спартц

ПАРЄ визнала іноземне втручання РФ загрозою демократії

США на Радбезі ООН: закликаємо РФ пам'ятати, що такі удари, як по Кривому Рогу, і страти полонених можуть завдати шкоди мирним зусиллям

Зеленський і прем’єр Бельгії обговорили спільне виробництво й інвестиції

Фон дер Ляєн запросила Китай активізувати зусилля для встановлення миру в Україні

Трамп анонсував зустріч на найвищому рівні з Іраном щодо його ядерної програми – ЗМІ

Маск особисто просив Трампа переглянути питання введення нових мит - ЗМІ

ЄС запровадить заходи у відповідь на мита США 15 квітня і 15 травня - єврокомісар з торгівлі

Трамп не розглядає можливість відкласти введення мит на 90 днів - Білий дім

Канада вирішила через СОТ домагатися скасування американських мит на автомобілі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА