Консерватори й соціал-демократи утворили коаліцію в Бундестазі

Переможці виборів ХДС-ХСС дійшли згоди з СДПН про утворення коаліції та розподіл портфелів в уряді, повідомляє Tagesschau.

"Сьогоднішня коаліційна угода надсилає сильний і чіткий сигнал громадянам нашої країни та нашим європейським партнерам: Німеччина отримує уряд, який є дієздатним і здатним діяти", - заявив лідер ХДС Фрідріх Мерц на пресконференції, що відбулася після закінчення коаліційних переговорів.

Він зазначив, що коаліційні переговори проходили під великим тиском через глобальну політичну ситуацію. "Зсередини і ззовні багато сил "працювали не з нами, а проти нас", сказав Мерц. Він згадав війну в Україні, яку Володимир Путін не хоче закінчувати, і агресивний тарифний пакет президента США Дональда Трампа. Однак, за його словами, коаліційна угода є "сигналом нового початку".

Також у тексті Коаліційної угоди у розділі, присвяченому оцінці загальній безпековій ситуації, між іншим, йдеться про те, що Німеччина стикається з найсерйознішою загрозою з часів Холодної війни та найбільшу загрозу становить Росія, яка веде агресивну війну проти України та порушує міжнародне право.

В документі зазначається, що незалежність і євроатлантична перспектива України є ключовими для безпеки самої Німеччини.

В Коаліційній угоді наголошується на всебічній підтримці України у чотирьох вимірах: військовому, політичному, цивільному та гуманітарному, причому зазначається, що ця підтримка буде збільшуватися, а також вказується на довготривалість зобов'язань ФРН перед Україною. Зафікосвана підтримка Німеччини на шляху України до ЄС та НАТО. Німеччина братиме активну участь у повоєнній відбудові України. Також зазначено, що Коаліція виступає за пошук можливостей (у координації з партнерами) використання заморожених державних активів РФ на користь України. Окремо зазначено, що Коаліція підтримує створення спеціального трибуналу для покарання за злочин агресії РФ проти України.

В угоді зазначено, що після війни Україна має отримати матеріальні та політичні гарантії безпеки, які забезпечать її стійкість у майбутньому.