США на Радбезі ООН: закликаємо РФ пам'ятати, що такі удари, як по Кривому Рогу, і страти полонених можуть завдати шкоди мирним зусиллям

Україна і Росія повинні повністю виконати зобов'язання щодо припинення вогню, які вони вже взяли на себе в Ер-Ріяді, і Москві варто пам'ятати, що такі удари, як по Кривому Рогу, можуть завдати шкоди мирним зусиллям, заявила тимчасово повірена у справах постійного представника США при ООН Дороті Ші.

Під час засідання Ради безпеки "Підтримка миру та безпеки України" — скликане на прохання України після ракетного удару Росії по Кривому Розу, внаслідок якого загинули щонайменше 20 мирних жителів, у т.ч. 9 дітей, Ші наголосила, що США закликають "Росію і Україну виконати свої зобов'язання" щодо припинення вогню, взяті на себе в Ер-Ріяді.

"Світ спостерігає за цим. Ми закликаємо обидві сторони проявляти стриманість і продемонструвати, що їхня прихильність до миру є реальною. Зокрема, ми закликаємо РФ пам'ятати, що удари, подібні до удару по Кривому Рогу, і страти військовополонених можуть завдати шкоди мирним зусиллям і дискусіям", - сказала вона на Радбезі ООН.

За словами Ші, ракетний удар 4 квітня ще більше підкреслює необхідність припинення цієї руйнівної війни, і "ми, зрештою, будемо судити про прихильність Путіна до припинення вогню за діями Росії". Тимчасово повірена наголосила. що Сполучені Штати, як і раніше, готові виступати в якості партнера на шляху до миру.

"Ми закликаємо всі держави-члени ООН приєднатися до нас у підтримці зусиль, спрямованих на досягнення миру, і протистояти будь-яким спробам розширити або продовжити цей конфлікт. Ця війна повинна закінчитися. Ми не будемо терпіти недобросовісні переговори або порушення зобов'язань", - закликали у США.

Ші наголосила, що ракета, якою було завдано удару по Кривому Рогу, несла касетну боєголовку, і це призвело "до жахливих людських жертв". За її словами, "ця атака, на жаль, є лише однією з низки жахливих трагедій, що сталися за останні три роки".

"Для досягнення мети миру і Україна, і Росія повинні повністю виконати зобов'язання щодо припинення вогню, які вони вже взяли на себе в Ер-Ріяді. Ці початкові кроки, якщо вони будуть повністю виконані, захистять життя людей і поліпшать умови життя. Що ще важливіше, вони можуть стати основою для розширення всеосяжного припинення вогню і переговорів щодо остаточного, міцного миру", - підкреслила тимчасово повірена.