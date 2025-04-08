Інтерфакс-Україна

Політика

10:35 08.04.2025

Трамп анонсував зустріч на найвищому рівні з Іраном щодо його ядерної програми – ЗМІ

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Трамп анонсував зустріч на найвищому рівні з Іраном щодо його ядерної програми – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що між США та Іраном ведуться прямі переговори щодо ядерної програми Тегерана, повідомляє CNN.

Виступаючи разом із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Білому домі, президент США анонсував "дуже велику зустріч" у суботу, при цьому відмовився повідомити її подробиці, крім того, що вона буде "на найвищому рівні". "Я думаю, що всі погоджуються, що укладання угоди було б кращим, ніж робити очевидне", - сказав Трамп.

Очікується, що офіційні особи США зустрінуться з офіційними особами Ірану для безпосереднього обговорення ядерної угоди в суботу на зустрічі, організованій Оманом, підтвердила CNN пізніше в понеділок особа, знайома з планами. Але джерело не змогло сказати, хто братиме участь і на якому рівні. Вважається, що досьє Ірану веде представник Трампа на Близькому Сході Стівен Віткофф.

За даними видання, місія Ірану в ООН відмовилася від коментарів, відповідаючи на питання про прямі переговори чи зустріч, про яку анонсував Трамп.

Останні прямі переговори на високому рівні між США та Іраном відбулися десять років тому, у 2015 році, коли тодішній держсекретар США Джон Керрі та тодішній міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф працювали над завершенням іранської ядерної угоди.

У понеділок Трамп висловив оптимізм щодо того, що переговори будуть успішними, щоб переконати Іран відмовитися від своєї ядерної програми, яка, як наполягає Тегеран, призначена для мирних цілей. "Сподіваюся, ці переговори будуть успішними. І я думаю, що це буде в інтересах Ірану, якщо вони будуть успішними... Ми сподіваємося, що це станеться… Якщо переговори з Іраном не будуть успішними, я думаю, що Іран опиниться у великій небезпеці", - сказав він.

Теги: #іран #трамп #зустріч

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