Бригади Нацгвардії "Лють" і "Рубіж" отримали комплекси ПДТР "Ай-Петрі СВ"

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Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав п’ять комплексівпротидії технічним розвідкам (ПДТР) "Ай-Петрі СВ" бойовим бригадам Національної гвардії України "Лють" і "Рубіж", повідомляється на сайті політсили у понеділок.

"Сьогодні бригада Національної поліції "Лють" уперше отримала від нас три комплекси ПДТР "Ай-Петрі СВ". Ще два передали бригаді НГУ "Рубіж" та центру ПДТР "Ай-Петрі". Вони захищатимуть наших воїнів від розвідувальних дронів і керованих авіабомб. Забезпечать прикриття артилерії. Працюватимуть як в обороні, так і під час наступів", – повідомив Порошенко.

До складу одного комплексу входить сам засіб ПДТР, пікап FIAT, купольний засіб радіоелектронної боротьби на шість діапазонів, зарядна станція EcoFlow та комплект іншої електроніки.

"Росіяни вже рік намагаються боротися з "Ай-Петрі", але нічого не виходить — і це наша велика перевага", – відзначив політик.

Як повідомляють у політсилі, з осені 2023 року Порошенко інвестував понад 200 млн грн у виробництво систем "Ай-Петрі СВ", які успішно пройшли випробування та вже використовуються у ЗСУ. Загалом у військо передана вже сотня таких комлексів.

Тривалий час на цю програму не виділялося державне фінансування, але у березні 2025 року Порошенко повідомив про контракт з Міністерством оборони. "Нарешті до Міноборони, Агенції оборонних закупівель дійшов голос Генштабу, командирів бригад, які підтверджують ефективність комплексу. А головне — потребу фронту в наших засобах протидії технічним розвідкам. Тому ми уклали контракт із Міноборони на закупівлю декількох десятків комплексів ПДТР "Ай-Петрі СВ" у військо. Це — підтвердження їх якості та необхідності на фронті. Водночас ми продовжимо виробництво і постачання власним коштом", – повідомив політик.

У 2024 році повідомлялося про передачу таких комплексів, зокрема, 406-й окремій артилерійській бригаді імені Алмазова, 148-й артилерійській бригаді, 206-й артилерійській бригаді ВМС України, 18 центру протидії технічним розвідкам, Оперативному командуванню "Південь".