Народжена в Україні член Палати представників США від Республіканської партії Вікторія Спартц вважає, що українці повинні змиритися з передачею своїх територій РФ, а також вимагати відставки Володимира Зеленського з посади глави держави, пише британська газета The Telegraph у понеділок.

"Я просто не розумію, як вони (Україна – ІФ-У) можуть бути позиціоновані, щоб вимагати зберегти землю. Якби вони вигравали війну, це була б зовсім інша справа", - сказала вона в коментарі виданню перед міським мітингом, в якому взяла участь попри вказівки партійного керівництва не брати участь в таких заходах.

Видання відзначає, що конгресвуман підтримує рішення президента США Дональда Трампа вести переговори з Володимиром Путіним. "Президент Трамп успадкував це, тож тепер він повинен з цим розібратися", - сказала Спартц, звинувативши попереднього президента США Джозефа Байдена, з яким раніше конфліктувала через його небажання надавати допомогу Україні для перемоги у війні.

"Як я сказала два роки тому, найкраще вигравати війни настільки швидко, як тільки можете. Затягування зазвичай не дуже добре закінчується для демократії", - сказала вона.

Видання нагадує, що після інциденту між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті конгресвумен звинуватила президента України в тому, що він нібито зробив "ведмежу послугу українському народу" та "образив американського президента". Також вона закликала український народ проголосувати проти діючого голови держави на неоголошених виборах. "У них будуть вибори, і якщо вони його оберуть, вони втратять решту країни", - заявила Спатрц.

Раніше повідомлялося, що на початку повномашстабного вторгнення РФ в Україну Спартц була активним прихильником підтримки України з боку США, але минулого року проголосувала проти пакета допомоги на суму $61 млрд, звинувативши український уряд в нібито корупції і при тому не надавши ніяких підтверджень своїм словам. Перед тим Палата представників відхилила її поправки, якими Спатрц пропонувала вилучити із законопроєкту чотири положення, які давали змогу Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії.