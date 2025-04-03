Інтерфакс-Україна

Політика

19:42 03.04.2025

Вирішення будь-яких торговельних спорів у рамках СОТ неможливе через блокування США – 1-й заступник глави МЗС

1 хв читати
Вирішення будь-яких торговельних спорів у рамках СОТ неможливе через блокування США – 1-й заступник глави МЗС

Вирішення будь-яких торговельних спорів у рамках Світової організації торгівлі (СОТ) є неможливим з огляду на блокування США вже шостий рік затвердження кандидатів до Апеляційного органу організації, вважає перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

"Перспективи відновлення двоступеневої системи врегулювання спорів із обов’язковими результатами від Апеляційного органу здаються вкрай малоймовірними, оскільки поточна реформа системи врегулювання спорів, особливо механізм апеляції/перегляду, здається незначною", – написав він у соцмережі X.

Кислиця нагадав, що 24 лютого цього року Сполучені Штати в 84-й раз заблокували запит від Колумбії від імені 130 країн на початок процесу відбору для заміщення 7 вакансій в Апеляційному органі СОТ.

Він також навів цитату торгового представника США у його доповіді Конгресу ще 2017 року: "США помилилися, підтримавши вступ Китаю до СОТ... на умовах, які виявилися неефективними в забезпеченні прийняття Китаєм відкритої, орієнтованої на ринок системи торгівлі... Зараз ясно, що правил СОТ недостатньо, щоб обмежити поведінку Китаю, яка спотворює ринок".

Як повідомлялося, президент Трамп оголосив про введення на початку квітня як мінімум 10% мит на імпорт в США, у тому числі з України. Для багатьох країн ці мита вище, наприклад, для імпорту з Китаю вони становлять 34%, ЄС – 20%, Японії – 24%, Індії - 26%.

 

 

Теги: #сот #думка #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:34 03.04.2025
Заступник голови ФРС Джефферсон не бачить необхідності поспішати з подальшою зміною ставки

Заступник голови ФРС Джефферсон не бачить необхідності поспішати з подальшою зміною ставки

20:00 03.04.2025
Торгова війна Трампа знижує ймовірність врегулювання війни в Україні майже до нуля – думка

Торгова війна Трампа знижує ймовірність врегулювання війни в Україні майже до нуля – думка

19:13 03.04.2025
Прессекретар Білого дому просить інвесторів довіритися Трампу

Прессекретар Білого дому просить інвесторів довіритися Трампу

19:07 03.04.2025
Макрон вважає рішення Трампа про мита жорстоким і необґрунтованим

Макрон вважає рішення Трампа про мита жорстоким і необґрунтованим

19:37 21.03.2025
В Ер-Ріяді навряд чи вдасться домовитись про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі - Климпуш-Цинцадзе

В Ер-Ріяді навряд чи вдасться домовитись про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі - Климпуш-Цинцадзе

19:24 20.03.2025
Прем'єр Швеції не вважає ризикованим закупівлі озброєнь у США

Прем'єр Швеції не вважає ризикованим закупівлі озброєнь у США

19:04 07.03.2025
Ударами по газовій інфраструктурі України РФ хоче добитися повернення транзиту – ексочільник "Нафтогазу" Коболєв

Ударами по газовій інфраструктурі України РФ хоче добитися повернення транзиту – ексочільник "Нафтогазу" Коболєв

19:12 03.03.2025
Натан Щаранський : Українці можуть пишатися своїм вибором єврейського президента, який об'єднує і згуртовує український народ в його нелегкій боротьбі проти варварської агресії

Натан Щаранський : Українці можуть пишатися своїм вибором єврейського президента, який об'єднує і згуртовує український народ в його нелегкій боротьбі проти варварської агресії

18:32 03.03.2025
Українська делегація вдруге провела огляд торговельної політики у СОТ - Мінекономіки

Українська делегація вдруге провела огляд торговельної політики у СОТ - Мінекономіки

20:29 02.03.2025
Україна буде перетворена на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками - Урсула фон дер Ляєн

Україна буде перетворена на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками - Урсула фон дер Ляєн

ВАЖЛИВЕ

Данія закликає до відкриття всіх переговорних Кластерів про вступ України в ЄС в 2025р. - Б’єрре

Каллас: Відповідальність за злочини керівництва РФ та воєнні злочини має бути більш автоматичною

Сибіга: Україна ніколи не визнає жодні вкрадені Росією території, не погодиться на обмеження армії

Зеленський: якщо РФ порушує домовленості і США дієво відповідають, ми всі довіряємо США і президенту

Європа єдина у невизнанні окупованих територій України російськими, від США натомість надходять сигнали про компроміси – Зеленський

ОСТАННЄ

Стефанчук звинуватив співголову фракції "Європейська солідарності" Геращенко у розповсюдженні полуправди

Заява на відрядження Порошенка в США була подана в Раду ще в лютому і спікер про це знав, заявляють в "Євросолідарності"

Україна та Росія знаходяться на порозі перемир'я, але обидві сторони мають піти на поступки – Келлог

Рютте: я повністю підтримую зусилля США, щоб покласти кінець війні РФ проти України

Рютте про роль НАТО у Коаліції охочих: ми виконуємо консультативну роль

Раді пропонують удосконалити правовий захист військовослужбовців

В "Євросолідарності" стверджують, що Порошенку заблокували відрядження до США

ЄК наразі очікує оголошення про мита США і не розкриває заходів у відповідь - представник

Велика Британія запровадила санкції проти російського проєкту "Євразія", молдовського депутата і грузинських суддів

Кличко обговорив з міністром закордонних справ Німеччини Бербок подальшу допомогу Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА