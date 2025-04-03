Вирішення будь-яких торговельних спорів у рамках СОТ неможливе через блокування США – 1-й заступник глави МЗС

Вирішення будь-яких торговельних спорів у рамках Світової організації торгівлі (СОТ) є неможливим з огляду на блокування США вже шостий рік затвердження кандидатів до Апеляційного органу організації, вважає перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

"Перспективи відновлення двоступеневої системи врегулювання спорів із обов’язковими результатами від Апеляційного органу здаються вкрай малоймовірними, оскільки поточна реформа системи врегулювання спорів, особливо механізм апеляції/перегляду, здається незначною", – написав він у соцмережі X.

Кислиця нагадав, що 24 лютого цього року Сполучені Штати в 84-й раз заблокували запит від Колумбії від імені 130 країн на початок процесу відбору для заміщення 7 вакансій в Апеляційному органі СОТ.

Він також навів цитату торгового представника США у його доповіді Конгресу ще 2017 року: "США помилилися, підтримавши вступ Китаю до СОТ... на умовах, які виявилися неефективними в забезпеченні прийняття Китаєм відкритої, орієнтованої на ринок системи торгівлі... Зараз ясно, що правил СОТ недостатньо, щоб обмежити поведінку Китаю, яка спотворює ринок".

Як повідомлялося, президент Трамп оголосив про введення на початку квітня як мінімум 10% мит на імпорт в США, у тому числі з України. Для багатьох країн ці мита вище, наприклад, для імпорту з Китаю вони становлять 34%, ЄС – 20%, Японії – 24%, Індії - 26%.