Заява на відрядження Порошенка в США була подана в Раду ще в лютому і спікер про це знав, заявляють в "Євросолідарності"

Співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявляє, що документи на відрядження народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенко до США були подані у лютому в електронному вигляді і 20 березня особисто, а не 1 квітня, як стверджує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Правда в тому, що Європейська солідарність подала це запрошення ще в лютому! Це зареєстровано в СЕДО (системи електронного документообігу – ІФ-У) ВР. Правда в тому, що тоді нам відмовили на підставі, що Порошенко має подати це особисто, а не в електронному вигляді. Ок, 20 березня переподали всі документи", - написала Геращенко у Facebook.

Вона стверджує, що спікер українського парламенту говорить неправду про те, що "тільки вчора про це відрядження дізнався", і опублікувала скрін з системи електронного документообігу, на якому видно проходження документів по відрядженню Порошенка до США. Геращенко стверджує, що Стефанчук "блокує міжнародні контакти Порошенка і інших депутатів Євросолідарності".

Як повідомлялось, у "Європейської солідарності" заявили, що голова Верховної Ради заблокував міжнародне відрядження Порошенка до Флориди (США), де той мав виступити на щорічній міжнародній безпековій конференції "Виклики у глобальному політичному ландшафті - як зміцнити демократію".

Стефанчук у відповідь у середу ввечері заявив, що заява на відрядження надійшла до нього "вчора ввечері, з вимогою цього ж дня зранку відправити депутата за кордон". "Оформлювати документи за кілька годин після того, як депутат мав вже виїхати - це жанр фантастики, а не приклад системної парламентської роботи", - сказав він.

Також спікер заявив, що відрядження народних депутатів за кордон можливі виключно в межах міжпарламентської діяльності, а участь у конференції до офіційної парламентської роботи не має стосунку, і вважає, що для виступу на ній можна брати відпустку.