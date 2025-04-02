В "Євросолідарності" стверджують, що Порошенку заблокували відрядження до США

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заблокував міжнародне відрядження народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка до Флориди (США), де той мав виступити на щорічній міжнародній безпековій конференції "Виклики у глобальному політичному ландшафті — як зміцнити демократію", стверджують у політсилі.

"Щороку цей захід збирає представників правоцентристських політичних сил – членів Міжнародного демократичного союзу (IDU) для обговорення та координації підходів до розвитку трансатлантичної єдності та співробітництва. Оскільки серед засновників IDU – правляча Республіканська партія США, під час конференції планувалася низка зустрічей Петра Порошенка з представниками команди Президента США Дональда Трампа у Мар-а-Лаго для обговорення ефективних стратегій завершення війни, стримування та протидії російській агресії, а також шляхів зміцнення політичної, демократичної, економічної та військової стійкості України", - повідомляється на сайті "Євросолідарності".

В партії розцінюють це як порушення принципів багатопартійного плюралізму, права опозиції, блокування парламентської дипломатії та підрив демократичних інституцій в Україні.

Як повідомлялося, "Європейська солідарність" ініціювала звернення Верховної Ради до Конгресу США щодо нової резолюції про двопартійну підтримку України в цих умовах як стратегічного партнера. "Така резолюція мала б містити гарантії щодо нових пакетів військової і фінансової допомоги та продовження санкцій проти Росії. Голова Верховної Ради запевняв, що має особливі стосунки з Майком Джонсоном, називаючи їх "спікерською коаліцією". Відтак, саме час все це задіяти. Як і інші форми парламентської дипломатії задля гарантій підтримки", – заявляв раніше Порошенко.