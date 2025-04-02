В "Євросолідарності" стверджують, що Порошенку заблокували відрядження до США
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заблокував міжнародне відрядження народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка до Флориди (США), де той мав виступити на щорічній міжнародній безпековій конференції "Виклики у глобальному політичному ландшафті — як зміцнити демократію", стверджують у політсилі.
"Щороку цей захід збирає представників правоцентристських політичних сил – членів Міжнародного демократичного союзу (IDU) для обговорення та координації підходів до розвитку трансатлантичної єдності та співробітництва. Оскільки серед засновників IDU – правляча Республіканська партія США, під час конференції планувалася низка зустрічей Петра Порошенка з представниками команди Президента США Дональда Трампа у Мар-а-Лаго для обговорення ефективних стратегій завершення війни, стримування та протидії російській агресії, а також шляхів зміцнення політичної, демократичної, економічної та військової стійкості України", - повідомляється на сайті "Євросолідарності".
В партії розцінюють це як порушення принципів багатопартійного плюралізму, права опозиції, блокування парламентської дипломатії та підрив демократичних інституцій в Україні.
Як повідомлялося, "Європейська солідарність" ініціювала звернення Верховної Ради до Конгресу США щодо нової резолюції про двопартійну підтримку України в цих умовах як стратегічного партнера. "Така резолюція мала б містити гарантії щодо нових пакетів військової і фінансової допомоги та продовження санкцій проти Росії. Голова Верховної Ради запевняв, що має особливі стосунки з Майком Джонсоном, називаючи їх "спікерською коаліцією". Відтак, саме час все це задіяти. Як і інші форми парламентської дипломатії задля гарантій підтримки", – заявляв раніше Порошенко.