Інтерфакс-Україна

Політика

16:42 02.04.2025

ЄК наразі очікує оголошення про мита США і не розкриває заходів у відповідь - представник

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ЄК наразі очікує оголошення про мита США і не розкриває заходів у відповідь - представник

Єврокомісія (ЄК) наразі не може назвати ні дати, ні масштабу своїх заходів у відповідь на очікувані мита США на європейський імпорт, тому що не має у своєму розпорядженні детальної інформації про американські тарифи, заявив представник ЄК Олоф Жилл.

"Наша позиція залишається незмінною: ми не станемо називати жодних конкретних цифр, доки не будемо в змозі це зробити. Ми очікуємо, що оголосить американська адміністрація, і ми перебуваємо в постійному контакті з керівниками європейських країн", - сказав прессекретар у середу на брифінгу в Брюсселі.

За його словами, в ЄК, не маючи достатньої інформації, не можуть провести необхідний аналіз і не робитимуть публічних заяв. "Залишається почекати кілька годин, і тоді ми все дізнаємося", - додав він.

"Усі згодні в Європейській комісії, що митні збори не принесуть користі нікому. Усі постраждають від них, включно з американською економікою і світовою економікою теж. Така наша точка зору. Ось чому ми хочемо уникнути цих заходів і чому ми говоримо нашим американським колегам, що є інші, кращі способи діяти. Давайте зустрінемося, обговоримо, щоб знайти корисне для всіх рішення", - заявив Жилл.

Відповідаючи на уточнювальні запитання, офіційний представник ЄК повідомив, що після оголошення американських мит спочатку підуть відповідні заходи ЄС щодо сталі та алюмінію, потім - щодо всієї іншої продукції, обкладеної митними тарифами США. Жилл повторив, що в очікуванні відомостей із Вашингтона наразі не може конкретно говорити ні про першу, ні про другу відповідь Брюсселя.

Він також не зміг відповісти на запитання про масштаби наслідків американських мит для європейських громадян, пояснивши це незнанням змісту заходів, які оголосять США. "Ще не настав момент представити вам такий аналіз", - сказав прессекретар.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що 2 квітня оголосить про мита на численні імпортовані товари.

Теги: #єврокомісія #мито

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