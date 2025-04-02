Інтерфакс-Україна

Політика

13:21 02.04.2025

Кличко обговорив з міністром закордонних справ Німеччини Бербок подальшу допомогу Україні

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Кличко обговорив з міністром закордонних справ Німеччини Бербок подальшу допомогу Україні
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/4393

Мер Києва Віталій Кличко провів зустріч з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, яка приїхала до Києва. Йшлося про подальшу підтримку України. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Під час повномасштабної війни вона вже вдевʼяте відвідала Україну та Київ. Говорили про критичну необхідність підтримки нашої держави. Німці це розуміють. І обіцяють допомагати надалі", - повідомив Віталій Кличко.

У розмові з Бербок мер Києва також наголосив, що Україна сьогодні бʼється за демократичні цінності і безпеку всієї Європи.

"Ці надбання ми маємо відстоювати спільно. І спільно давати відсіч агресору, прагнення якого не обмежуються підкоренням тільки України", - підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з мером Тулузи Жаном-Люком Муденком та делегацією мерії Тулузи. Обговорювали участь французів у відбудові об'єктів інфраструктури столиці, пошкоджених агресором, та інші спільні проєкти.

 

Теги: #допомога #бербок #кличко

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