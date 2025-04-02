Інтерфакс-Україна

Політика

13:06 02.04.2025

Україна сподівається на допомогу Німеччини у відкритті перемовних кластерів з ЄС - голова комітету Ради

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Україна сподівається на допомогу Німеччини у відкритті перемовних кластерів з ЄС уже під час головування Польщі в Раді Європейського Союзу і продовження цього процесу під час головування Данії, наголосила голова парламентського комітету Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність") під час зустрічі членів комітету з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, повідомила пресслужба апарату парламенту в середу.

Сторони обговорили виклики, з якими Україна стикається на шляху до ЄС. Окрему увагу приділили блокувальним діям Угорщини щодо відкриття перемовин з ЄС за першим кластером "Основи". Також порушили питання захисту свободи слова, політичного плюралізму та необхідності посилення реформ. Міністерку Бербок цікавило просування України антикорупційним треком, адже прозорість і ефективне використання міжнародної допомоги є критично важливими для подальшої підтримки України.

Голова комітету підкреслила, що важливо продовжувати працювати над євроатлантичною інтеграцією України та що членство України в НАТО не може бути предметом будь-яких торгів із Росією.

"Це нам, а не росії вирішувати, коли Україна має приєднатися до НАТО", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

За результатами зустрічі голова комітету відзначила: "Вдячна, що міністерка поділяє нашу позицію, що під час війни неможливо провести вільні демократичні вибори, а також те, що українсько-американська угода повинна відповідати нашим євроінтеграційним намірам та має бути вигідною для обох сторін".

Теги: #переговори #бербок #кластери #климпуш_цинцадзе #єс

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