Порошенко висловлюється за посилення української команди на переговорах щодо досягнення припиненню вогню

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Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко висловлюється за посилення переговорної команди України щодо досягнення припиненню вогню.

"Ми на сьогодні маємо бути компетентними і професійними… Я буду щасливий, якщо там з'являться "дипломати-важковики", - сказав Порошенко в інтерв'ю журналісту Віталію Портникову в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, зараз Україна має недостатні, "або зовсім немає довірливих каналів комунікацій", які дозволяють захищати свою позицію.

При цьому він підкреслив, що ситуація не безнадійна.

"Нам просто треба, щоб це робили професіонали, патріоти, компетентні люди, які мають підтримку Сполучених Штатів Америки і Європи. Бажано було б, щоб за столом переговорів була Україна і Європа", - вважає Порошенко.

Лідер партії також піддав критиці відсутність комунікації української делегації зі спецпредставником президента США Стівеном Віткоффом.

"Хто комунікує з Віткоффом? Ніхто не комунікує. Ми кажемо: Віткофф висловив російський наратив. Я погоджуюсь. Бо з росіянами він спілкується, з путіним спілкується, а з потужною українською командою – ні… Призначте тих, хто може мати можливість спілкуватися і доносити всупереч російській точці зору Віткоффу українську", - зазначив Порошенко.

Він також повідомив, що пропонував свої послуги для участі у переговорах.