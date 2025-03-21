Вихід США з Міжнародного центру розслідування злочинів РФ проти України ніяк не вплине на розслідування злочину агресії – Мудра

Вихід США з Міжнародного центру розслідування злочинів РФ проти України ніяк не вплине на розслідування злочину агресії, оскільки США перебували у цій групі в статусі спостерігача, пояснила заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра.

"Вихід Сполучених Штатів Америки з Міжнародного центру з розслідування за злочин агресії не вплине жодним чином на розслідування злочину агресії. США перебували у цій групі у якості спостерігача, в статусі спостерігача. Тобто вони не були повноцінним учасниками", - сказала Мудра в ефірі телемарафону у п’ятницю.

За її словами, повноцінними учасниками групи залишаються Україна, Литва, Латвія, Естонія, Польща, і їхня роль буде вирішальною у зібранні доказової бази.

Як повідомлялося, 17 березня ЄС нібито підтвердив вихід США з групи моніторингу військових злочинів РФ в Україні. 18 березня президент України Володимир Зеленський відповідаючи на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна" повідомив, що доручив міністру закордонних справ Андрію Сибізі підготувати деталі щодо можливого виходу США з Міжнародного центру розслідування злочинів РФ проти України.