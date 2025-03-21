Інтерфакс-Україна

Політика

17:16 21.03.2025

Умови миру повинні бути прийнятними та погодженими з українцями – президент Чехії

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Умови миру повинні бути прийнятними та погодженими з українцями – президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел підтвердив свою підтримку Україні та наголосив, що будь-яке припинення вогню повинно бути кроком до справжнього миру, а його умови повинні бути прийнятними та погодженими з українцями.

"Я тут, щоб підтвердити президенту Зеленському та всім українцям, що Чехія продовжить міцно бути з вами. Зараз ми чуємо багато розмов про припинення вогню і, відверто кажучи, це видається в зоні досягнення. Я хочу сказати, що ніхто не хоче більше миру, ніж українці, але будь-яке припинення вогню повинно бути кроком до справжнього миру. Умови цього миру повинні бути прийнятними та погодженими з українцями", - сказав Павел під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю.

Він зазначив, що Чехія розуміє українські прагнення робити суверенний вибір щодо майбутнього та жити як вільне суспільство. "Україна потребує отримання гарантій, що Росія не нападе знову. Це наша колективна відповідальність. Чехія зробить свій внесок", - додав Павел.

За його словами, зараз обговорюється чеське залучення до Коаліції охочих, окрім того, Чехія хоче "підтримувати життєво необхідними речами Українські Збройні Сили і ми у трьох проєктах працюємо, щоби підтримати Україну".

Також президент Чехії наголосив, що чітко бачить Україну, як частину європейської сім'ї.

"І я тут, щоб підтримати вас на вашому шляху до Європейського Союзу… І ми також заохочуємо всіх наших союзників та партнерів не ставити під питання українське членство в НАТО, не знімати це зі столу, тому що це, очевидно, найсильніші та найдешевші гарантії європейського Миру", - зауважив Павел.

 

Теги: #петр_павел #чехія

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