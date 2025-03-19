Інтерфакс-Україна

Політика

17:19 19.03.2025

Для моніторингу виконанням можливих домовленостей України та РФ щодо припинення ударів по енергоінфраструктурі необхідно створити новий орган - Фріз

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Для моніторингу виконанням можливих домовленостей України та РФ щодо припинення ударів по енергоінфраструктурі необхідно створити новий орган - Фріз

Для контролю за виконанням можливих домовленостей України та Російської Федерації щодо припинення ударів по енергоінфраструктурі необхідно створити новий орган із залученням зацікавлених сторін, вважає член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"У разі погодження цього питання Україною, може бути створений новий орган з відповідним функціоналом, який би міг здійснювати засоби обʼєктивного контролю та обмін інформації зі США. Вочевидь, там мають бути залучені представники США, України, РФ. Бажано також долучити представників НАТО з країн ЄС", - сказала Фріз в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

На думку народного депутата, пропозиція припинити взаємні ракетні та дронові удари по об'єктам енергетиці виглядає, "як чергова спроба путіна" змістити акценти з ініціативи Трампа щодо 30-денного повного перемир’я.

"Тому, ймовірно, деталі нового формату взагалі не були предметом обговорення під час телефонної розмови президента США з путіним. Маємо чергове затягування мирного врегулювання з боку агресора та його деструктивність в цьому питанні",- підкреслила Фріз.

Теги: #європейська_солідарність #ірина_фріз

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