Для моніторингу виконанням можливих домовленостей України та РФ щодо припинення ударів по енергоінфраструктурі необхідно створити новий орган - Фріз

Для контролю за виконанням можливих домовленостей України та Російської Федерації щодо припинення ударів по енергоінфраструктурі необхідно створити новий орган із залученням зацікавлених сторін, вважає член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"У разі погодження цього питання Україною, може бути створений новий орган з відповідним функціоналом, який би міг здійснювати засоби обʼєктивного контролю та обмін інформації зі США. Вочевидь, там мають бути залучені представники США, України, РФ. Бажано також долучити представників НАТО з країн ЄС", - сказала Фріз в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

На думку народного депутата, пропозиція припинити взаємні ракетні та дронові удари по об'єктам енергетиці виглядає, "як чергова спроба путіна" змістити акценти з ініціативи Трампа щодо 30-денного повного перемир’я.

"Тому, ймовірно, деталі нового формату взагалі не були предметом обговорення під час телефонної розмови президента США з путіним. Маємо чергове затягування мирного врегулювання з боку агресора та його деструктивність в цьому питанні",- підкреслила Фріз.