Інтерфакс-Україна

Політика

14:48 19.03.2025

Єврокомісія представила Білу книгу з пропозиціями щодо зміцнення оборони Європи та підтримки України

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Єврокомісія представила Білу книгу з пропозиціями щодо зміцнення оборони Європи та підтримки України

В Брюсселі представили Білу книгу з пропозиціями Європейської комісії щодо збільшення обороноздатності Європи та підтримки України.

Білу книгу Європейської оборони – Готовність 2030 та План Переозброїти Європу/Готовність 2030 оприлюднили Високий представник ЄС Кая Каллас та європейський комісар Андріс Кубіліус.

"Міжнародний порядок зазнає таких змін, яких не було з 1945 року. Це ключовий момент для європейської безпеки. Це ключовий момент для дій. Так, потреби в додатковому фінансуванні величезні. Суттєвими є також ті пропозиції, які ми сьогодні ухвалили", - сказала Каллас.

За її словами, в Білій книзі визначено прогалини в можливостях держав-членів. "Відповідно до пріоритетів можливостей НАТО ми висуваємо ідеї, як працювати разом, щоб їх виконати. Це означає поповнення європейських запасів боєприпасів, зброї, військової техніки, щоб вони також надходили в Україну", - наголосила Високий представник.

Вона також деталізувала, що ЄС має поставляти України щороку 2 млн патронів.

Крім того, Каллас зазначила, що Україна також має бути частиною цієї роботи. "Нам є чому повчитися з українського бойового досвіду. Ми також повинні бути в змозі розвивати системи оборони для України, а також разом з Україною. Держави-члени повинні залишатися керівними силами, коли йдеться про оборону. Це питання національного суверенітету", - додала вона.

Коментуючи оприлюднення Білої книги, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала: "Епоха дивідендів миру давно минула. Архітектуру безпеки, на яку ми покладалися, більше не можна сприймати як належне. Європа готова активізуватися. Ми повинні інвестувати в оборону, зміцнювати наші можливості та застосовувати проактивний підхід до безпеки".

Фон дер Ляєн переконана в необхідності більше купувати європейське, бо "це означає зміцнення європейської оборонної технологічної та промислової бази (...), стимулювання інновацій. А це означає створення загальноєвропейського ринку для оборонного обладнання".

Згідно з пресрелізом, що запропоновані заходи спрямовані на те, щоб "відповісти на короткострокову нагальність підтримки України, а також на вирішення гострої довгострокової потреби зміцнити безпеку та оборону Європи".

В Єврокомісії нагадали, що, як про це раніше сказала фон дер Ляєн, "останні кілька років виявили хронічний дефіцит інвестицій і неефективне витрачання коштів у військовий потенціал Європи".

Зокрема, Біла книга представляє рішення для усунення критичних прогалин у можливостях і створення міцного захисту промислова база, пропонує шляхи для держав-членів масово інвестувати в оборону, забезпечити оборону системи та нарощувати готовність європейської оборонної промисловості в довгостроковій перспективі.

"Це необхідно для безпеки Європи. Європа повинна інвестувати в безпеку та оборону континенту продовженням підтримки України в її захисті від російської агресії", - наголошується в пресрелізі.

Так, для ефективного вирішення цих проблем Біла книга окреслює низку ключових напрямів дій, таких як усунення прогалин у можливостях із зосередженням на критичних можливостях, визначених державами-членами, підтримка європейської оборонної промисловості через сукупний попит і зростання спільних замовлень, підтримка України через збільшення військової допомоги та поглиблення інтеграції ОПК Європи та України, поглиблення загальноєвропейського оборонного ринку, в тому числі шляхом спрощення правил, прискорення трансформації оборони за допомогою революційних інновацій, таких як ШІ та квантова технологія, підвищення готовності Європи до найгірших сценаріїв шляхом покращення військової мобільності, зміцнення зовнішніх кордонів, зокрема сухопутного кордону з Росією та Білорусь, зміцнення партнерства з країнами-однодумцями по всьому світу.

Стосовно Плану Переозброїти Європу/Готовність 2030, то, як це раніше оголосила фон дер Ляєн, цей план дає змогу витратити понад 800 млрд євро, які може бути спрямовано на державне фінансування оборони на національному рівні.

Єврокомісія також представила новий спеціальний інструмент безпеки для Європи – SAFE: "У світлі поточних виняткових обставин Комісія залучить до 150 млрд євро на ринку капіталу, спираючись на свій усталений уніфікований підхід до фінансування для допомоги державам-членам ЄС швидко та суттєво збільшити інвестиції в обороноздатність Європи. Ці кошти будуть виплачується зацікавленим державам-членам на вимогу на основі національних планів", - сказано в пресрелізі.

Крім того, SAFE дозволить державам-членам негайно та масово збільшити спільні закупівлі у європейської оборонної промисловості, зосереджуючись на пріоритетних можливостях. "Це сприятиме забезпеченню взаємодії, передбачуваності та зниженню витрат. Україна та країни EFTA/EEA зможуть приєднатися до спільних закупівель", - зазначили в ЄК.

Теги: #єврокомісія #біла_книга

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