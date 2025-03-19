Європейські топдипломати закликають ЄС прискорити можливість членства України

Європйська Комісія має визначити конкретні кроки для України для вступу до ЄС, йдеться у спільній заяві високопоставлених дипломатів з Литви, Естонії, Швеції, Данії, Фінляндії і Латвії, пише Politico.

"Щоб рухатися вперед, ми вважаємо, що необхідні стратегічне бачення та практичний підхід. Ми запрошуємо Комісію надати конкретні пропозиції щодо того, як рішуче рухатися вперед", - йдеться у повідомленні.

Європейські топдипломати вважають, що Україна продемонструвала вагомий прогрес у реформах. У лютому 2025 року глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що Україна може приєднатися до ЄС до 2030 року. Тепер підписанти хочуть мобілізувати зусилля для того, щоб це стало можливим.

За словами дипломатів, мирна та процвітаюча Україна має стратегічне значення для майбутнього європейських націй і всього континенту. Вони переконані, що вступ України до ЄС є важливою інвестицією не лише в безпеку самої країни, а й усієї Європи. "Тому ми спільно зацікавлені, щоб це сталося якомога швидше. Час прийти до амбітних та ефективних рішень у цьому відношенні", - зазначено в заяві.

Водночас підписанти наголошують, що "двосторонні питання, що суперечать загальним стратегічним інтересам Союзу, не повинні використовуватися для блокування прогресу, а навпаки, вирішуватися шляхом добросовісного діалогу".

Раніше повідомлялось, що в Європейській Комісії, як і раніше, сподіваються відкрити перший кластер переговорів щодо вступу України в Європейський союз у цьому році, але зауважують, що для цього буде потрібна одностайність всіх держав-членів. Позицію Угорщини, яка заявила про намір винести питання майбутнього членства України на референдум, не коментують.