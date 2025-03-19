Інтерфакс-Україна

Політика

10:16 19.03.2025

Європейські топдипломати закликають ЄС прискорити можливість членства України

2 хв читати
Європейські топдипломати закликають ЄС прискорити можливість членства України

Європйська Комісія має визначити конкретні кроки для України для вступу до ЄС, йдеться у спільній заяві високопоставлених дипломатів з Литви, Естонії, Швеції, Данії, Фінляндії і Латвії, пише Politico.

"Щоб рухатися вперед, ми вважаємо, що необхідні стратегічне бачення та практичний підхід. Ми запрошуємо Комісію надати конкретні пропозиції щодо того, як рішуче рухатися вперед", - йдеться у повідомленні.

Європейські топдипломати вважають, що Україна продемонструвала вагомий прогрес у реформах. У лютому 2025 року глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що Україна може приєднатися до ЄС до 2030 року. Тепер підписанти хочуть мобілізувати зусилля для того, щоб це стало можливим.

За словами дипломатів, мирна та процвітаюча Україна має стратегічне значення для майбутнього європейських націй і всього континенту. Вони переконані, що вступ України до ЄС є важливою інвестицією не лише в безпеку самої країни, а й усієї Європи. "Тому ми спільно зацікавлені, щоб це сталося якомога швидше. Час прийти до амбітних та ефективних рішень у цьому відношенні", - зазначено в заяві.

Водночас підписанти наголошують, що "двосторонні питання, що суперечать загальним стратегічним інтересам Союзу, не повинні використовуватися для блокування прогресу, а навпаки, вирішуватися шляхом добросовісного діалогу".

Раніше повідомлялось, що в Європейській Комісії, як і раніше, сподіваються відкрити перший кластер переговорів щодо вступу України в Європейський союз у цьому році, але зауважують, що для цього буде потрібна одностайність всіх держав-членів. Позицію Угорщини, яка заявила про намір винести питання майбутнього членства України на референдум, не коментують.

Теги: #дипломати #україна #єс #єврокомісія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:48 19.03.2025
Велика Британія та ЄС ведуть переговори щодо прискорення постачань озброєнь для України до припинення вогню

Велика Британія та ЄС ведуть переговори щодо прискорення постачань озброєнь для України до припинення вогню

07:37 19.03.2025
Детальний план припинення вогню обговорять в неділю, 23 березня

Детальний план припинення вогню обговорять в неділю, 23 березня

20:34 18.03.2025
Італія та Іспанія не готові підтримати план ЄС щодо збільшення військової допомоги Україні

Італія та Іспанія не готові підтримати план ЄС щодо збільшення військової допомоги Україні

20:25 18.03.2025
ЄС, держави-члени та партнери запускають III фазу "U-LEAD з Європою": 62 млн євро спрямують на посилення місцевого самоврядування та розвиток

ЄС, держави-члени та партнери запускають III фазу "U-LEAD з Європою": 62 млн євро спрямують на посилення місцевого самоврядування та розвиток

19:28 18.03.2025
В ЄС готові, що Угорщина знову не підтримає висновки саміту щодо України, і готові йти далі з іншими 26 державами-членами

В ЄС готові, що Угорщина знову не підтримає висновки саміту щодо України, і готові йти далі з іншими 26 державами-членами

18:41 18.03.2025
В ЄС готові, що Угорщина знову не підтримає висновки саміту щодо України, і готові йти далі з іншими 26 державами-членами

В ЄС готові, що Угорщина знову не підтримає висновки саміту щодо України, і готові йти далі з іншими 26 державами-членами

16:23 18.03.2025
Головуюча в ЄС Варшава хоче переконати Будапешт у важливості членства України для майбутнього Євросоюзу

Головуюча в ЄС Варшава хоче переконати Будапешт у важливості членства України для майбутнього Євросоюзу

15:29 18.03.2025
Українські акції ще трохи подорожчали перед розмовою Трампа з Путіним, а євробонди стали в "боковик"

Українські акції ще трохи подорожчали перед розмовою Трампа з Путіним, а євробонди стали в "боковик"

14:57 18.03.2025
В Єврокомісії, попри намір Угорщини провести референдум стосовно майбутнього членства України в ЄС, сподіваються відкрити переговори в цьому році

В Єврокомісії, попри намір Угорщини провести референдум стосовно майбутнього членства України в ЄС, сподіваються відкрити переговори в цьому році

14:07 18.03.2025
Позиція ЄС напередодні дзвінка Трампа Путіну: ми хочемо справедливого миру для України

Позиція ЄС напередодні дзвінка Трампа Путіну: ми хочемо справедливого миру для України

ВАЖЛИВЕ

Рух до миру почнеться з припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі – Білий дім після розмови Трампа-Путіна

Позиція ЄС напередодні дзвінка Трампа Путіну: ми хочемо справедливого миру для України

Глава МЗС Польщі: Угорщина блокує вступ України до ЄС

Каллас: в ЄС є широка підтримка ініціативи військової підтримки України на EURO40 млрд

ЗАЕС є проблемою як для російської, так і для української сторони – Зеленський

ОСТАННЄ

Рух до миру почнеться з припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі – Білий дім після розмови Трампа-Путіна

Розмова Трампа та Путіна пройшла "дуже добре" – CNN

Україна вітає Азербайджан та Вірменію із узгодженням тексту Угоди про встановлення миру та міждержавних відносин - МЗС

Трамп і Путін закінчили розмову

Оборонна підтримка, інвестиції в українське виробництво зброї, - Зеленський про переговори в Фінляндії

Бундестаг схвалив "Борговий пакет", - зміни до Конституції, що дозволять збільшити витрати на оборону та допомогу Україні

Шанс на припинення вогню буде тільки в найближчі два-три місяці - Порошенко

Трамп проводить розмову з Путіним вже годину- Білий дім

Жодних компромісів щодо визнання територіальних поступок не може бути — Фріз

Сибіга після зустрічі з Сійярто: домовилися найближчим часом провести двосторонню зустріч, щоб детально обговорити питання нашого порядку денного

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА