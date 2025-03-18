Інтерфакс-Україна

Політика

14:57 18.03.2025

В Єврокомісії, попри намір Угорщини провести референдум стосовно майбутнього членства України в ЄС, сподіваються відкрити переговори в цьому році

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В Єврокомісії, попри намір Угорщини провести референдум стосовно майбутнього членства України в ЄС, сподіваються відкрити переговори в цьому році

В Європейській комісії, як і раніше, сподіваються відкрити перший кластер переговорів щодо вступу України в Європейський союз у цьому році, але зауважують, що для цього буде потрібна одностайність всіх держав-членів. Позицію Угорщини, яка заявила про намір винести питання майбутнього членства України на референдум, не коментують.

Це випливає з відповіді представника Європейської комісії Гійома Мерсьє у вівторок в Брюсселі, який на прохання журналістів коментував таку позицію Угорщини. «Це процес, заснований на заслугах. Розширення залишатиметься пріоритетом для цієї Комісії. Що стосується України, ми розпочали переговори про вступ у червні 2024 року. Це було визнанням рішучості України просуватися на своєму шляху до ЄС та впроваджувати трансформаційні реформи, незважаючи на триваючу агресивну війну Росії. Відтепер Україна впевнено просувається до вступу до ЄС», - зазначив він.

Представник Єврокомісії нагадав, що відповідно до попередніх вже відомих планів, завершення скрінінгу українського законодавства на відповідність європейському буде триватиме до осені цього року. «За умови виконання всіх необхідних умов Комісія з нетерпінням чекає відкриття першого кластера якнайшвидше у 2025 році. Але для цього, очевидно, нам потрібна згода всіх держав-членів», - повторив він процедуру ухвалення рішень у сфері розширення ЄС.

Теги: #україна #єс #єврокомісія

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