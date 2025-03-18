Інтерфакс-Україна

Політика

18:23 18.03.2025

Оборонна підтримка, інвестиції в українське виробництво зброї, - Зеленський про переговори в Фінляндії

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Оборонна підтримка, інвестиції в українське виробництво зброї, - Зеленський про переговори в Фінляндії
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді у вівторок, 18 березня, прибули з офіційним візитом до Фінляндії. Про це Зеленський написав в телеграм-каналі.

"Будуть зустрічі з Президентом Александром Стуббом і першою леді Сюзанн Іннес-Стубб, спікером Юссі Халла-ахо та членами парламенту, премʼєр-міністром Петтері Орпо, урядовцями й представниками оборонних компаній", - відзначається в повідомленні.

Президент підкреслив, що основною темою переговорів стане допомога Україні в протидії російській агресії.

"Оборонна підтримка, інвестиції в українське виробництво зброї, європейська інтеграція України. Фінський досвід створення системи цивільного захисту та побудови укриттів. Посилення санкцій проти Росії та координація зусиль для достойного завершення війни. Європа має бути за столом переговорів, і все, що стосується безпеки Європи, має вирішуватись разом з Європою", - вказав він.

Крім того, перша леді Олена Зеленська проведе ряд зустрічей, присвячених розширенню освітньої співпраці. В її програмі розширення Коаліції українських студій і безпека освітнього простору, облаштування шкільних укриттів, обмін досвідом щодо системи шкільного харчування, а також зустріч із лідерами бізнесу, меценатами та представниками культурної спільноти.

 

Теги: #зеленський #фінляндія

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