Інтерфакс-Україна

Політика

18:14 18.03.2025

Бундестаг схвалив "Борговий пакет", - зміни до Конституції, що дозволять збільшити витрати на оборону та допомогу Україні

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Бундестаг схвалив "Борговий пакет", - зміни до Конституції, що дозволять збільшити витрати на оборону та допомогу Україні

Парламент ФРН необхідною більшістю у дві третини голосів ухвалив "Борговий пакет" – поправки до Основного закону, внесені партіями ХДС/ХСС та СДПН, що звільняють від обмежень видатки на оборону і безпеку, включно з видатками на розвідувальні служби та допомогу Україні в розмірі понад 1% ВВП, від дії боргового гальма, повідомляє tagesschau.de.

Також було затверджено спеціальний фонд у розмірі EUR 500 млрд, що фінансується за рахунок запозичень, для вкладення коштів в інфраструктуру Німеччини протягом наступних 12 років.

За поправки проголосували 513 депутатів, 207 – проти. Утрималися не було. Більшість у дві третини голосів вимагала 489 голосів "за". Пакет був обговорений і проголосований парламентом у старому складі.

Так зване "боргове гальмо" в Німеччині – це конституційне обмеження на запозичення, встановлене для контролю над державним боргом. Його було запроваджено 2009 року після фінансової кризи. Згідно з ним, структурний дефіцит бюджету федерального уряду не повинен перевищувати 0,35% ВВП.

Тепер законопроєкт мають передати до Бундесрату – органу представництва земель Німеччини, де він повинен буде отримати остаточне схвалення в п'ятницю.

 

Теги: #німеччина #фрн #бюджет

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