Інтерфакс-Україна

Політика

18:05 18.03.2025

Шанс на припинення вогню буде тільки в найближчі два-три місяці - Порошенко

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Шанс на припинення вогню буде тільки в найближчі два-три місяці - Порошенко
Фото: https://eurosolidarity.org/

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко припускає, що шанс на припинення вогню буде тільки в найближчі два-три місяці.

"Або це відбувається, або ні. Якщо цього не відбувається протягом двох-трьох місяців, то цього не відбувається взагалі", — сказав Порошенко в інтерв'ю німецькому виданню "Bild".

На думку Порошенка, незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп неодноразово говорив, що довіряє Путіну, він йому не довіряє.

"Це просто стиль переговорів Трампа. Я абсолютно впевнений, що Трамп не довіряє Путіну… Я працював із Трампом три роки. Я знаю президента Трампа, і це його підхід", — відзначив Порошенко.

За словами політика, якщо Путін поставить "умови, передумови, відмови", то він очікує від президента Трампа плану Б.

"І план Б має бути: по-перше, більше зброї для України; по-друге, посилення санкцій проти Росії; по-третє, відновлення трансатлантичної єдності; по-четверте, фінансова підтримка; п'яте: можливість вступу до НАТО", — зазначив Порошенко.

Він також звернув увагу, що в України недостатньо людей для штурмових дій на прямій лінії фронту.

"Ми повинні будувати укріплення. Ми повинні дбати про життя кожного солдата. Ми повинні забути слово «наступальна операція»", — сказав Порошенко.

На його думку, треба "припинити вбивати людей", а найвищим пріоритетом повинна бути оборона території. "Використання фортифікаційних споруд, мінних полів, сучасної ППО проти керованих бомб. Усі ці заходи можуть зупинити Росію і змусити її заплатити вищу ціну", — зазначив народний депутат.

Порошенко також підкреслив, що в Україні треба зберегти єдність, і неприпустимо, коли переслідують лідера опозиції. "Це має бути негайно припинено. Не тому, що це про мене, а тому, що ми повинні зберегти єдність. І єдність — це вирішальний, дуже сильний фактор у тому, щоб зупинити Путіна", — підсумував Порошенко.

 

Теги: #європейська_солідарність #мирна_угода #порошенко

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